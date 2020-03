Arrimadas escombra Igea i es converteix en la nova presidenta de Ciutadans

Inés Arrimadas s’ha imposat aquest diumenge amb contundència al sector crític de Ciutadans amb la seva victòria a les primàries celebrades aquest cap de setmana. La nova presidenta dels taronges encararà la nova etapa post-Rivera amb un suport ampli de l’afiliació, del 76,91%, que li permetrà mantenir el rumb continuista que ha defensat durant tota la campanya. Comptarà amb una executiva amb un accent marcadament català, ja que ha reclutat amb bona part de les seves persones de confiança durant la seva etapa al Parlament. I també molt femenina, ja que el seu pinyol està en bona part format per dones.

La nova líder de Cs ha escombrat el seu principal contrincant i líder del sector crític de Cs, el vicepresident de Castella i Lleó, Francisco Igea, que ha quedat en segona posició amb un suport del 22,32% dels votants, mentre que el tercer candidat, el militant valencià Ximo Aparici, només ha aconseguit un 0,74% dels vots. La participació a les primàries, en les quals podien votar 20.713 afiliats, ha estat del 59,5%. S’ha confirmat, amb tot, el que ja s’anunciava en les votacions dels compromissaris del partit, en què l’equip oficialista va aconseguir el 78% dels delegats que els propers 14 i 15 de març decidiran els estatuts i estratègia política del partit a l’assemblea general. L'oponent d'Arrimadas va haver-se de quedar ja llavors amb el 5,9% dels suports, tot i mantenir que, en vot directe, la candidatura dels crítics hauria obtingut prop del 30% dels vots.

Malgrat que el sector díscol va mantenir fins el final que "hi havia partit", ningú (ni tan sols ells) esperava un resultat diferent a la victòria d’Arrimadas. " Moltes gràcies per desbordar la il·lusió de les primàries del nostre partit, companys. Seré la presidenta de tots els militants i treballarem sense descans perquè junts tornem aquesta mateixa il·lusió a milions d'espanyols", ha reaccionat Arrimadas a Twitter. Però caldrà veure si, després d’imposar-se amb rotunditat, la líder de Cs acceptarà o no part de les propostes dels d’Igea, que demanaven més democràcia interna i pactes a banda i banda (no només amb el PP). Vista la tensió mantinguda entre ambdós adversaris en l'última setmana (la dirigent taronja va exigir a Igea que, si perdia, es retirés en silenci), tot apunta que, en la mateixa línia del seu antecessor a la presidència, Albert Rivera, no serà flexible i mantindrà el rumb del continuisme.

Arrimadas agafa les regnes de la formació taronja rodejada dels principals dirigents de pes del partit, com Carlos Cuadrado, José María Espejo Saavedra, i la responsable de programes després de la dimissió de Toni Roldán per discrepàncies amb Rivera, Marina Bravo, que també és diputada al Parlament i serà la mà dreta d’Arrimadas com a secretària general. L'exsocialista Joan Mesquida ocuparà la vicepresidència segona, mentre que els líders de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán i Carlos Carrizosa, també seran a la direcció i Melisa Rodríguez (diputada al Congrés) serà la portaveu de l’executiva.

Per contra, no incorpora ningú del sector crític. La figura que més s’hi acosta és l’eurodiputat Jordi Cañas, històric representant de l’ala socialdemòcrata de la formació, que malgrat això en aquesta campanya va cridar al vot per Arrimadas. En canvi, l’eurodiputat Luis Garicano, que durant l’any passat va ser crític amb el veto de Rivera a Pedro Sánchez, i amic personal d’Igea, va rebutjar l’oferta de la líder de Cs de ser a l’executiva.