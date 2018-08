Arrimadas: "Torra vol fer servir els Mossos d'Esquadra com a policia política"

"Torra vol fer servir els Mossos d'Esquadra com a policia política", ha dit la líder de Ciutadans, en referència al tuit de Juan Carlos Girauta en què animava a despenjar llaços grocs i a no admetre l'autoritat de la "policia política". Arrimadas ha concretat que el seu company es referia als Mossos quan actuen sota un mandat polític, i no a la policia catalana en general. A més, ha denunciat la identificació policial dels que treuen llaços grocs, i no dels que els pengen. Per això, Ciutadans ha demanat la compareixença del conseller d'Interior.

"Si no [són policia política], no s'entén què fan els Mossos identificant els que despengen llaços grocs i no els que els pengen", ha dit Arrimadas, que considera que és policia política "quan se l'anima a no incomplir una resolució judicial", com creu que va passar l'1 d'octubre. Malgrat tot, la líder de Ciutadans ha condemnat totes les agressions, en una entrevista a RAC1, però ha lamentat que no es parli "tant" de les agressions d'independentistes a constitucionalistes. "He vist vídeos de gent que intentava agredir gent que treia llaços grocs", ha denunciat.

Preguntada pels encaputxats que van despenjar llaços grocs a Verges, la líder de Ciutadans ha defensat que "el que genera conflicte social és dir que hi ha catalans i espanyols vivint a Catalunya, dir que els que van venir d’altres comunitats són colonitzadors lingüístics o dir que s’ha d’«atacar l’Estat», que és dir que s’ha d’atacar mig Catalunya. Arrimadas considera que la Generalitat i els ajuntaments han d'actuar per "revertir-ho".

Sobre l'opinió de la fiscal general de l’Estat, que no considera delicte posar o treure llaços grocs, Arrimadas ha dit que "no és delicte", però que "és una infracció administrativa". "Hi ha més coses a l'ordenament jurídic que no són el Codi Penal", s'ha defensat la líder de Ciutadans, que reivindica que "no es pot ocupar l'espai públic": "Tenim una sentència del TSJC que ho diu". També ha criticat els llaços grocs pel fet de ser contaminants. "Quan veig les autovies totes plenes de llaços grocs, dic: «Això com pot ser?» Estic segura que no es deixaria omplir de plàstic l'espai públic per a qualsevol altra reivindicació", ha assegurat.

"Un videojoc del Procés"

"Crec que s'ha d'enviar un requeriment a la Generalitat que pregunti al senyor Torra si complirà amb les resolucions judicials", ha dit la líder de Ciutadans, que ha criticat els independentistes perquè considera que no tenen propostes. Sobre la proposta de "República digital", ha dit: "Que facin un videojoc del Procés si volen, i van passant pantalles, i tenen equips, i poden prometre coses, i allà la UE els reconeix i tenen institucions que diuen que els presos són presos polítics, però que no ho facin amb els nostres diners ni amb els nostres drets". Considera que "no acontentaran ni els independentistes ni els no independentistes" i els demana que acceptin "que aquesta proposta no la poden portar a terme". "A qui més estan mentint és als seus propis votants. No seran independents l'any que ve ni l'altre", ha afegit.

A més, la líder de Ciutadans ha assegurat que “la sentència d’Alemanya que es posa d’exemple diu que hi va haver violència l’1-O imputable a Puigdemont, però que no va tenir prou envergadura per fer caure l’ordre constitucional”.