Arrimadas fa campanya al poble de Puigdemont, que la rep amb els comerços tancats

26 minuts. Aquesta ha estat la durada de la visita que aquest matí ha fet la líder de C’s, Inés Arrimadas, a Amer (Selva), el poble natal de Carles Puigdemont. La majoria de veïns han ignorat la seva arribada, i els comerços de la Plaça de la Vila han tancat les seves portes com a protesta. Només s’han produït alguns intercanvis de proclames quan la comitiva taronja s’ha acostat a uns veïns que cridaven “Puigdemont, president!”. I després d’atendre els mitjans, Arrimadas ha marxat, sense explicar cap proposta concreta per Amer, més enllà d'apostar per treure les banderes estelades i els llaços grocs que pengen dels balcons. Després de la seva ha aparegut una pintada a l'edifici municipal de Can Boles on s'hi pot llegir "'viva España'"

651x366 Pintada a l'edifici municipal de Can Boles després de la visita d'Arrimadas a Amer Pintada a l'edifici municipal de Can Boles després de la visita d'Arrimadas a Amer

La cap de l’oposició ha arribat a tres quarts d’onze del matí, amb una cinquantena de persones, totes juntes amb cotxes. Després d’aparcar, han passejat fins a la plaça de la Vila, a cinc minuts a peu, i han aprofitat el camí per treure els llaços grocs que s’han trobat. Un cop davant de l’ajuntament, Inés Arrimadas ha atès als mitjans per deixar clar que visita municipis com Amer “per donar veu als constitucionalistes i per dir-los que no estan sols” perquè, segons la líder taronja, “viure en municipis com aquest moltes vegades significa callar”.

També ha fet una crida a lluir la bandera espanyola perquè “el separatisme ha inundat tots els carrers” i ha subratllat que “no renunciaran a un pam de Catalunya”. Tot i això, Arrimadas no ha sabut nomenar cap singularitat o peculiaritat d’Amer, no ha respòs si la seva formació es tornaria a presentar a les eleccions municipals ni ha fet cap proposta per a la població. Tampoc ha fet cap esment al fet que sigui el poble natal de Puigdemont.

Els veïns d’Amer van fer una crida ahir ‘a fer un Tortosa’, com es coneix popularment al fet de no convocar protestes a les visites de Ciutadans. Els comerços de la plaça de la Vila l’han rebut amb les persianes abaixades -que han tornat a obrir quan ha marxat- i s'han vist cartells per la plaça amb la frase: "El festival de circ és a Girona". Alguns veïns, una minoria, han cridat quan Arrimades atenia els mitjans. Quan ha acabat les declaracions, tota la comitiva taronja, s’ha acostat a l’extrem de la plaça, just on hi havia una pancarta gegant penjada a la façana amb la imatge de Puigdemont i el lema 'No surrender', i que era on on estaven els que protestaven.

En aquest moment, els dos bàndols, s’han intercanviats proclames: uns cridaven “Libertad” i els altres “Llibertat”. I quan els veïns han cridat, “Puigdemont, president”, ells han respòs amb un “Inés, presidenta”. Després de 26 minuts de visita -de l’aparcament a la plaça de la Vila i viceversa-, tota la comitiva de Ciutadans, encapçalada per Arrimadas i la resta de diputats taronges al Parlament, han marxat d’aquest municipi de la Selva.