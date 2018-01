Arrimadas diu que ni Puigdemont ni Junqueras poden ser presidents

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha dit que Puigdemont no pot ser president perquè és "una persona fugida de la justícia amb causes judicials" però que tampoc ho pot ser una persona a la presó, com és el cas de Junqueras, en una entrevista a RAC1. En resposta a la pregunta sobre si creu que Puigdemont tornarà a Catalunya per ser investit, ha dit: "Això sembla una pel·lícula. Catalunya no necessita més xous, necessita estabilitat".

La líder de Ciutadans ha reconegut que "les famílies dels que són a la presó ho han d'estar passant malament" i ha dit que "tant de bo no hi fossin, a la presó", però també ha repetit en diverses ocasions que "no estan empresonats per haver fet política sinó per haver-se saltat les lleis".

En el cas dels Jordis, que avui fa 100 dies que són a la presó, ha dit que hi són perquè "van intentar impedir l'actuació de les forces i cossos de seguretat" durant la concentració davant la seu d'Economia i que "això en qualsevol país democràtic no està permès". Ha negat que Cuixart i Sànchez siguin a la presó per haver-se manifestat ni "per ser d'Òmnium".

Arrimadas, que ha reconegut que no és imparcial perquè forma part d'un partit polític, diu que Puigdemont és una persona que "té una ordre de detenció i que no es presenta davant de la justícia" i que, per tant, no és a l'exili. "La gent ha de complir la llei, els polítics no podem tenir impunitat", ha afegit.

"S'està fent una investigació i jo tinc dubtes de l'1-O: d'on van treure les dades de tots els catalans?"

Sobre l'escorcoll que la Guàrdia Civil està realitzant avui a les seus d'Òmnium i de l'ANC, la líder de Ciutadans no s'ha mostrat sorpresa, ja que considera que hi ha moltes coses de l'1-O que encara no s'han explicat. "S'està fent una investigació i jo tinc dubtes de l'1-O: d'on van treure les dades de tots els catalans?", ha dit, però ha afegit que "la gestió del govern espanyol de l'1 d'octubre no és defensable" i que n o coneix "cap ciutadà independentista o no independentista a qui li semblés bé".