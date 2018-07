Arrimadas, sobre la suspensió de diputats: "Lluitarem democràticament perquè les resolucions judicials s'han de complir"

La líder de Ciutadans (Cs), Inés Arrimadas, ha valorat aquest dissabte la decisió del jutge Llarena de suspendre els sis diputats processats per rebel·lió i ha assegurat que "lluitarem democràticament dins del Parlament" perquè "és evident que les resolucions judicials s'han de complir". "¿S'imaginen que la sentència del Cas Gürtel s'hagués de votar al Congrés?", s'ha preguntat Arrimadas en una visita a Canet de Mar on ha volgut deixar clar que "la resolució no s'ha de posar en dubte perquè als partits independentistes no els agrada". Arrimadas ha sigut escridassada per diversos veïns de Canet amb motiu de la seva visita a la població. En aquest sentit, la líder de Cs ha defensat una "Catalunya per a tothom" on "ningú vulgui foragitar els que no som independentistes". Per a ella, la situació viscuda en aquest municipi del Maresme és una "mostra de la confrontació alimentada pels partits separatistes i el Govern de la Generalitat". Arrimadas ha recordat que la setmana que ve se celebrarà al Parlament un ple monogràfic per "recuperar la convivència".

En relació a la suspensió del sis diputats independentistes processats per rebel·lió, Arrimadas s'ha preguntat "què farà Pedro Sánchez si el Parlament i els partits independentistes decideixen no complir la resolució judicial". "És evident que la resolució judicial s'ha de complir i, igual com no es va votar al Parlament si s'havia de complir o no la sentència del cas Palau, aquesta resolució tampoc no s'ha de posar en dubte", ha dit.

Quant a la decisió de la justícia alemanya d'extradir Carles Puigdemont només per un delicte de malversació i no per rebel·lió, la líder de Cs creu que la justícia alemanya "ha demostrat que a Espanya no hi ha presos polítics perquè diu clarament que no hi ha perill de ser perseguit per les idees". A més, assegura Arrimadas, el tribunal "també diu que va haver-hi violència imputable a Puigdemont, però que aquesta violència no va tenir prou envergadura per fer caure l'ordre constitucional".

Tensió a Canet de Mar per la visita d'Inés Arrimadas

Durant la visita que Inés Arrimadas ha fet aquest dissabte a Canet de Mar s'han viscut alguns moments de tensió per l'escridassada que ha rebut per part d'un grup de ciutadans del municipi. La líder de Cs ha qualificat aquest fet de "mostra de la confrontació alimentada pels partits independentistes i pel Govern de la Generalitat". "Per acabar amb aquesta situació", ha dit Arrimadas, "la setmana que ve se celebrarà al Parlament un ple per reconstruir la convivència". "Hi ha gent a Catalunya que pot expulsar els que no som independentistes", ha lamentat la líder de Cs, que ha avançat que al ple monogràfic sobre la convivència presentaran iniciatives encaminades a "respectar la neutralitat dels espais públics perquè estiguin lliures de simbologia política; que es condemni la violència i la declaració de persones no grates per les seves idees; i perquè s'abandoni el procés i es prioritzin iniciatives socials i econòmiques".