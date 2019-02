El Govern acusa la Moncloa de "trencar" les negociacions i "cedir davant el nacionalisme espanyol i la ultradreta"

L' ultimàtum de la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, no ha deixat indiferent el govern de la Generalitat, que ha comparegut d'urgència representat pels dos negociadors amb Madrid: la portaveu, Elsa Artadi, i el vicepresident, Pere Aragonès. "Lamentem que el govern espanyol hagi decidit abandonar el diàleg i hagi decidit cedir davant dels que estan en contra de la democràcia i de fer política", ha sentenciat Artadi. Aragonès també ha acusat el govern espanyol de "trencar la negociació" i de "cedir davant el nacionalisme espanyol i la ultradreta". Tanmateix, el Govern ha afirmat que la Generalitat seguirà asseguda a la taula: "Calen solucions polítiques a un problema polític". "El diàleg representa el 80% de la societat catalana", ha afirmat Aragonès.

El govern espanyol ha assegurat aquest divendres que els independentistes no accepten les seves condicions de diàleg: una mesa de partits amb un representant estatal i un altre català (malgrat que fins ara públicament només acceptaven una mesa de partits catalans) i transitar per les "vies legals" deixant de banda l'autodeterminació. En relació a això, Aragonès ha afirmat que la Moncloa no pot demanar que els independentistes abandonin el projecte polític de l'autodeterminació: "Això no es pot posar com a condició per negociar, perquè llavors ja no serà una negociació, serà una adhesió".

La portaveu i el vicepresident ha explicat que en les últimes hores l'actitud del govern espanyol ja denotava la intenció de "trencar negociacions", malgrat que a parer de la Moncloa han sigut els independentistes els qui ho han fet. "Les últimes 24 hores el govern espanyol ha tingut pressa per tancar un acord que estava molt lluny de tancar-se", ha afirmat la portaveu Artadi, que ha explicat que ahir la Moncloa va demanar a JxCat i ERC que retiressin les esmenes a la totalitat als pressupostos. "Ens van dir que si no retiràvem les esmenes no es podia seguir parlant del diàleg", ha explicat Artadi sobre les negociacions amb el govern espanyol. "Si Pedro Sánchez només té interès en el diàleg per aprovar els pressupostos, ens sembla que no és seriós", ha expressat la consellera de la Presidència. Ara bé, ha advertit: "Amb pressupost o sense pressupost, el problema polític continuarà existint i la responsabilitat del govern espanyol segueix estan allà".

Fonts del Govern expliquen que durant tota la setmana han estat intercanviant missatges amb Calvo i que dimecres, fins i tot, van aconseguir avançar en un document que obria la porta a parlar de tot, inclòs el dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió. Tanmateix, les mateixes fonts asseguren que dijous, després de l'anunci de la manifestació de la dreta diumenge a Madrid, Calvo va fer un gir en el to i les negociacions. "Dijous a la tarda ja vam constatar [el gir]", expliquen des de l'executiu català, aclarint però que fins a darrera hora han insistit parlar amb Calvo.

De fet, el darrer missatge que han rebut de la vicepresidenta espanyola ha estat poc abans de les dues, abans de començar la roda de premsa del consell de ministres. A les 13:34 havien rebut el document que ha fet públic la Moncloa com a darrera oferta i que, segons el Govern, era molt més rebaixat del que havien parlat. L'executiu ha emplaçat la Moncloa a donar-se marge i tornar en l'estat de negociacions de dimecres -amb una videoconferència aquesta tarda- però, segons les mateixes fonts, Calvo els ha transmès que no se'n podia anar el cap de setmana amb les esmenes a la totalitat presentades tant per ERC com pel PDECat.

L'executiu recrimina a Sánchez "falta de coratge"

La portaveu ha afegit que a Pedro Sánchez li ha faltat "coratge" per treballar per una resolució política del conflicte, mentre els independentistes -han remarcat tant Aragonès com Artadi- han fet un "esforç" amb un context "molt difícil" (recordant que el judici de l'1-O comença la setmana que ve). En aquest punt, Aragonès li ha recordat al govern espanyol que va arribar a la Moncloa de la mà dels independentistes, el PNB i Podem, i no pas de Cs i el PP.

"El debat dels pressupostos és la segona ronda de la moció de censura [...]. L'independentisme va votar-lo per obrir nous escenaris al diàleg", ha expressat Aragonès, i ha constatat que de moment no han tingut el fruit que esperaven.

Sobre el document que ha fet públic la Moncloa, el vicepresident ha dit que és una "excusa" per poder certificar que trencaven les negociacions. Quins problemes té el text de la Moncloa? Segons Aragonès no compleix condicions "bàsiques" com el reconeixement de les posicions polítiques de les parts -que "l'objectiu d'autodeterminació del Govern ha d'estar sobre la taula com a mínim al mateix nivell que el del govern espanyol", ha dit el vicepresident-, el nom del relator i també un calendari i un pla de treball.

La portaveu ha afegit que "tothom té pressions" i "entorns" que són més reticents a negociar amb el govern espanyol. Ha recordat que la primera reunió que van tenir ella mateixa i Aragonès amb Calvo a Madrid era l'endemà de les 16 detencions a Girona sense ordre judicial per la Policia Nacional.