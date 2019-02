Ultimàtum de la Moncloa al Govern: o s’accepten les seves condicions o s’esgota el diàleg

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha enviat aquest divendres un ultimàtum als partits independentistes: o accepten les seves condicions de diàleg, que exclouen el dret d’autodeterminació, o s’esgota el diàleg. Després de la tempesta dins i fora del PSOE generada pel relator, l’executiu espanyol posa el fre a la via dialogada, amb una proposta final que ja va ser exposada al Govern i que segons ella van rebutjar. Calvo ha fet una defensa de la via del diàleg per la qual ha apostat el seu executiu, però ha acusat l’independentisme de no acceptar les seves normes, que ha definit com “les vies legals”, per establir-lo.

Tot i això, ha evitat donar per trencades les negociacions, “en absolut”, però ha dit que la seva proposta és “l’únic” document que han fet i és “destinació final”. ”Direm que hem fet tot el que es podia fer”, ha justificat Calvo per explicar el seu ultimàtum, però “el que no farem mai és anar on la Constitució no ens empara”, ha continuat.

[[OBJECT]

L’executiu ha repartit un document en el qual resumeix els seus condicionants per trobar marcs de diàleg entre Catalunya i Espanya, en un intent d’oferir la transparència que li demana l’oposició i una part del PSOE, i que accepta la creació d’una mesa de partits amb dos representants (un de l’àmbit estatal i un de l’àmbit català) per cada formació amb representació al Parlament, a més de les comissions bilaterals entre governs, amb unes funcions taxades.

“L’independentisme no accepta els termes que hem plantejat”, ha dit Calvo, que ha afirmat que aquest document és l’”únic” sobre el qual l’executiu espanyol “es pronuncia”, fent un esforç per allunyar-se dels 21 punts del document que el president de la Generalitat, Quim Torra, va entregar al president espanyol, Pedro Sánchez, en una reunió a Barcelona, el 20 de desembre.

Fins ara, la Moncloa no havia fet públic que estigués disposada a tractar la qüestió catalana amb representants estatals dels partits i ho ficava tot a la mesa de partits catalans que ja està en marxa. Aquesta és, doncs, la novetat, però, segons Calvo, els independentistes no accepten aquestes condicions, i ha donat a entendre que no poden oferir res més. “Ara mateix aquest camí no és tractat pels independentistes”, ha lamentat, tot i no tancar la porta del tot al diàleg. Segons ella, el Govern planteja transitar el camí de l’autodeterminació i això “no és acceptable” per l’executiu espanyol. Tot i així, els governs “seguiran treballant”, però en l’àmbit que plantejava el govern, de moment, la situació “encalla”.

Esforços als pressupostos

Davant del bloqueig d’aquesta via dialogada, Calvo ha relatat que se centraran a partir d’ara en intentar aprovar els pressupostos, que, segons ha defensat, són “bons per a Espanya i per a Catalunya”. Tot i així, el moviment deixa en pràcticament zero les possibilitats que els comptes ni tan sols iniciïn la tramitació parlamentària, perquè cal que el PDECat i ERC retirin la seva esmena a la totalitat. De retruc, això dificultaria a Sánchez resistir a la Moncloa, com ha admès Calvo, que ha afirmat que sense pressupostos “el temps s’escurça”, sense aclarir si s’avançarien els comicis al maig o després de l’estiu.

Calvo, que ja va comparèixer dimecres per explicar la polèmica figura del “relator” en les converses entre partits, ha defensat la “necessitat” de “trobar convivència per una via dialogada, pacífica i legal, la resolució de la situació de Catalunya a l’estat espanyol”. “En absolut volem abandonar [el diàleg]”, ha justificat la número dos de Sánchez a l’executiu, que ha acusat d’”irresponsable” el PP per haver menystingut el diàleg quan governava.

Calvo ha recordat la “lleialtat” del PSOE al govern de Mariano Rajoy, en donar suport al 155, tot i que van demanar “més diàleg” a l’expresident, ha rememorat, i ara que ostenten la presidència, ha dit, estan decidits a explorar aquest diàleg, que, ha denunciat, “mai” ha trobat el suport de l’oposició de dretes.