Artadi acusa el PP i Ciutadans de voler "eliminar el dret de protesta i manifestació"

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha acusat aquest diumenge el PP i Cs d'haver-se expressat "amb la voluntat d'eliminar el dret de protesta i de manifestació de la ciutadania" després que els líders d'aquestes formacions hagin criticat la protesta independentista a Madrid d'aquest dissabte. Artadi ha afirmat que va ser un dia "molt emocionant, molt alegre, però també molt reivindicatiu". "No podem perdre aquesta energia i contundència amb les quals ens expressem –ha continuat–. Va ser un gran dia, en què es va sentir la veu de l'independentisme al bell mig de Madrid".

Artadi, que ha atès els mitjans a la plaça de la Concòrdia de Barcelona després d'un acte preelectoral de Junts per Catalunya, ha afirmat que al PP i a Cs "els molesten les protestes". En resposta a una pregunta sobre les declaracions de les últimes hores de membres d'aquestes formacions que acusaven els independentistes de "fer xantatge" a Pedro Sánchez amb la manifestació –així ho va afirmar la vicesecretària d'estudis i programes del PP, Andrea Levy, a La Sexta–, Artadi ha dit que "el que és un xantatge és dir a la gent que se li seguiran manllevant els drets si s'expressa en llibertat". El líder de Cs, Albert Rivera, ha criticat aquest diumenge Sánchez per "no sortir i donar la cara" després de la manifestació dels seus "socis", i el del PP, Pablo Casado, va afirmar ahir dissabte que les entitats que van sortir al carrer havien anat a Madrid a exigir al president del govern espanyol que complís el "pagament al comptat". La portaveu del Govern ha assenyalat que ahir va ser un dia "molt emocionant" perquè també hi havia "un punt d'incertesa" sobre el que passaria, i ha valorat l'"esforç" de les persones que van participar a la manifestació per arribar a Madrid, en autocars, trens, avions o cotxes particulars. Sobre la participació a la manifestació, ha afirmat que "les imatges parlen per si soles". "No es vol veure la realitat, i això és part del problema", ha conclòs.