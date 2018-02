Artadi avisa Torrent que l'estratègia jurídica de Puigdemont ha de passar "pel vistiplau dels seus advocats"

Després que el president del Parlament, Roger Torrent, decidís portar la impugnació per part del Tribunal Constitucional (TC) de la investidura de Carles Puigdemont a Estrasburg, la portaveu de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha avisat que l'estratègia jurídica de Puigdemont "ha de passar pel vistiplau dels seus advocats". En una entrevista a l'ACN, Artadi ha explicat que tant ella com Carles Puigdemont ja han parlat sobre aquesta qüestió amb Torrent.

JxCat ja va alçar la veu el dia que Torrent va anunciar que portaria al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) el veto del TC a Puigdemont i va avisar que aquesta acció podia ser contraproduent per a l'estratègia jurídica del candidat de JxCat. Així, la formació manté que Torrent no pot decidir unilateralment acudir a Estrasburg sense haver-ho pactat abans amb la defensa de Puigdemont. "Hem d'anar coordinats amb les estratègies jurídiques", ha justificat Artadi. En aquest sentit, la portaveu de JxCat ha subratllat que l'equip jurídic del president ja fa setmanes que treballa en la manera de portar el cas al TEDH, però ha apuntat que abans cal exhaurir "totes les vies" dins l'Estat. Amb tot, Artadi sosté que la via d'Estrasburg ofereix més "garanties" que les que hi ha a l'Estat i que tard o d'hora hi hauran d'acudir. "És evident que hi hem d'anar. La justícia espanyola no ens és gaire justa", ha explicat.

D'altra banda, Artadi s'ha mostrat confiada que la reforma de la llei de Presidència servirà per poder investir el seu candidat: "Només faltaria que el TC ens digués com ha de funcionar el Parlament". La portaveu de JxCat considera que el Parlament és sobirà i "competent" per aplicar i definir les seves normes de funcionament intern.

Oficina per la defensa dels drets civils i polítics

En el marc de les negociacions per la investidura, ERC ha proposat crear una oficina per la defensa dels drets civils i polítics per estudiar i donar resposta a possibles vulneracions que es puguin donar a Catalunya. Segons ha pogut saber TV3 i ha confirmat l'ACN, la iniciativa busca donar resposta a situacions com les que recull l'Anuari dels Silencis Mediàtics Mèdia.cat, del Grup de Periodistes Ramon Barnils. En l'edició d'aquest any, l'informe apunta que hi ha hagut 139 incidents "violents" i 86 agressions físiques amb un mínim de dos casos de violència sexual en defensa de la unitat d'Espanya a una vintena de municipis.