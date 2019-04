Asens descarta "confrontar" les seves idees amb "adversaris privats de llibertat"

El candidat d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, ha rebutjat aquest divendres "confrontar" les seves idees amb "adversaris polítics privats de llibertat" quan ha valorat les rodes de premsa protagonitzades per Jordi Sànchez i Oriol Junqueras des de la presó de Soto del Real.

Asens

ha afirmat que els comuns estan "commocionats" després de la roda de premsa d'aquest divendres del candidat d'ERC, organitzada per l'ACN: "Ens hem quedat commocionats de veure l'Oriol empresonat i responent les preguntes dels periodistes", ha declarat. En aquest sentit, ha assegurat que

"ha estat un dia dur per a molta gent que encara té en la retina les imatges de Jordi Sànchez".

El cap de llista d'En Comú Podem ha subratllat també el seu "ferm compromís" amb "la llibertat" dels presos polítics i ha explicat que, per a això, "necessita" arribar al govern espanyol, des d'on impulsarà una reforma del Codi Penal perquè el delicte de rebel·lió només es contempli si s'utilitzen armes.

"O hi som nosaltres o hi haurà Ciutadans, i amb ells aquest objectiu serà molt més difícil", ha conclòs.

Crear una empresa pública elèctrica

Asens ha fet aquestes declaracions davant la seu de Naturgy, on ha proposat crear una empresa pública elèctrica per abaixar el preu de la llum i fer front a oligopolis com ja ha fet Barcelona En Comú a la capital catalana. El candidat ha explicat que volen portar al Congrés la lluita contra la pobresa energètica que han lliurat a l'Ajuntament de Barcelona, i ha afegit que també volen prohibir les portes giratòries i imposar multes "milionàries" a grans empreses responsables de la pobresa energètica.