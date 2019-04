Asens: "Si governem instarem la Fiscalia a investigar si el PP ha de ser dissolt com a organització criminal"

El candidat d’En Comú Podem a les eleccions del 28-A, Jaume Asens, ha afirmat que quan arribi al govern farà que la Fiscalia investigui "si el PP ha de ser dissolt per ser una organització criminal”, perquè "la llei de partits diu que una organització que té fins criminals ha de ser dissolta". Asens, que ha defensat que "el PP no és compatible amb la democràcia", ha citat tots els casos de corrupció en què han estat involucrats membres del PP per sentenciar que "no són casos aïllats" i que els conservadors tenen "més corruptes que diputats".

Asens ha afirmat que la corrupció "és una manera de fer política; és aquella classe política que s’autoperpetua, sense limitació de mandats, sense retre comptes a ningú". El poder, ha dit, "si se’l deixa lliurat a la seva pulsió es torna despòtic perquè és intrínsecament dolent", per això, ha insistit, "cal crear instruments de desconfiança amb aquells que exerceixen el poder".

En un acte a la Casa de la Nova Aliança de Mataró, Asens ha anunciat també que quan arribi al govern portarà les clavegueres de l'Esta davant dels tribunals. "Nosaltres tenim credibilitat per fer net. Ja n’hi ha prou d’unes institucions al servei de les màfies i la corrupció, de portes giratòries que connecten el govern amb els consells d’administració", ha denunciat.

Per la seva banda, la número dos per Barcelona, Aina Vidal, ha carregat contra el PSOE per no haver-se atrevit a fer res del que s’havia compromès a fer. "Al PSOE li ha faltat valentia i coratge, perquè té les mans lligades i no s’ha atrevit a desallotjar les polítiques de Rajoy del govern", ha etzibat Vidal. "¿On és el decret de revalorització de les pensions?", s'ha preguntat la candidata a tall d’exemple. "El PSOE s’hi havia compromès, milions de pensionistes esperaven, però no ha complert", ha lamentat. Vidal considera que l'última ha sigut una "legislatura perduda" i que el PSOE necessita que se’l lligui curt. I això, qui ho farà, ha assegurat, és En Comú Podem, "la millor garantia per fer complir els acords als quals arribem".