L'Audiència de Barcelona ordena reobrir la investigació sobre el desplegament policial a la seu de la CUP el 20-S

L'Audiència de Barcelona ha rebutjat arxivar la denúncia interposada per la CUP i ha ordenat reobrir la investigació entorn del desplegament policial davant la seu de la formació el 20 de setembre del 2017. Així doncs, els magistrats han admès el recurs de la formació anticapitalista i han instat la jutge a citar com a investigat el cap de l'operatiu que va impedir entrar i sortir els militants de la seu. També ha ordenat que citi com a testimonis dos dels agents presents que van requisar material propagandístic relacionat amb el referèndum.

–especialment la dels policies prèviament esmentats–, i determinar el paper del responsable policial que va enviar els antidisturbis davant la seu del partit. I és que el text –avançat per 'Eldiario.es'– assegura que dos dels agents van requisar capses amb propaganda de l'1-O a la "via pública, fora de la seu del partit" després que els militants anticapitalistes els neguessin l'accés al local davant la inexistència d'una autorització judicial.

A través d'una interlocutòria, la secció 10 del tribunal estima necessari "aclarir l'actuació policial"

I és que des de les vuit del matí, els dos agents de la Policia Nacional vigilaven la seu de la CUP fins que, al voltant del migdia, van sortir de la seu diversos militants amb cartells del referèndum i els van carregar al maleter d'un vehicle. Va ser llavors quan els agents van fer-los identificar. Poc després, els antidisturbis ja es desplegaven al voltant de la seu cupaire. La jutge d'instrucció, però, va determinar que el desplegament policial va realitzar-se en el "legítim exercici" de les ordres que la Policia Nacional havia rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) amb l'objectiu d'impedir el referèndum.