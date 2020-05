Ayuso diu ara que pagarà l'hotel on s'allotja des que se li va diagnosticar coronavirus

Des del 16 de març, Isabel Díaz Ayuso dorm en un apartahotel de luxe ubicat al centre de Madrid, a prop del Teatre Real, i propietat de l'empresari hoteler Kike Sarasola. La presidenta de la Comunitat de Madrid hi resideix des que va ser diagnosticada de coronavirus, segons va avançar dilluns la revista Vanity Fair. ¿Però qui paga la factura d'aquesta habitació? Després de passar-se la pilota entre uns i altres sense aclarir-ho, finalment la cadena hotelera Room Mate Group ha emès un comunicat en què assegura que Ayuso es farà càrrec "personalment" de la factura de l'apartament i que no tindrà "cap cost per a la Comunitat de Madrid".

De fet, en declaracions a Eldiario.es, des del govern madrileny s'havia negat que s'estigués pagant l'apartament de luxe on resideix la presidenta madrilenya des de fa dos mesos amb fons públics. "No ha generat cap cost per a les arques de la Comunitat de Madrid", han afirmat. L'habitació costaria uns 200 euros al dia –6.000 euros al mes–, tot i que, segons el comunicat de Room Mate Group, com que es tracta d'un ús de l'apartament de llarga estança, el preu estipulat és de 80 euros per nit. Fins aquesta tarda, el propietari d'aquest apartament, Kike Sarasola, no havia aclarit si es tractava d'un regal, tot i que més tard el grup hoteler ha emès un comunicat en què asseguren que Ayuso pagarà la seva pròpia factura. El codi ètic de la Comunitat de Madrid prohibeix als alts càrrecs rebre regals i el PP ho considera causa de dimissió.

El grup hoteler precisa, a més, que des de l'inici de l'estat d'alarma, havia acordat donar servei a la presidenta de la Comunitat de Madrid en un dels seus apartaments, ja que "necessitava un lloc òptim per a la gestió de la crisi durant la situació excepcional". De fet, des que ha començat la crisi sanitària, aquesta cadena hotelera ha posat a disposició de les conselleries de Sanitat i de Polítiques Socials de Madrid tots els hotels i edificis d'apartaments tant de la capital espanyola, com també de Barcelona, Granada i San Sebastià. Segons la cadena, es van cedir "de forma desinteressada i gratuïta" per acollir personal sanitari, bombers, persones grans procedents de residències i turistes que no podien tornar als seus països d'origen.

Casado defensa Ayuso

El president del PP, Pablo Casado, ha defensat la presidenta madrilenya i ha assegurat que existeix una "campanya de desprestigi" contra Ayuso, però ha assegurat "desconèixer" la informació sobre l'apartahotel i, en roda de premsa, ha dit que "no podia jutjar" aquesta informació. Casado ha afegit que "si s'hagués de fer qualsevol indagació", es faria. "Segueix molt vigent el codi ètic que limita molt clarament les atencions que poden rebre, simbòliques", ha asseverat.

Per la seva banda, tant Més Madrid com Unides Podem han exigit a Ayuso que doni explicacions sobre aquesta qüestió perquè consideren que podria haver incorregut en un presumpte delicte de "suborn". Per la seva banda, la secretària d'organització del PSOE de Madrid, Carmen Barahona, ha demanat a la presidenta madrilenya que abandoni el seu "cau de luxe" i aclareixi qui paga aquest apartament.