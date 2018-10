L'executiu espanyol creu que l'ultimàtum de Torra no representa tot el Govern perquè "ERC no n'estava informada"

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha burxat aquest dimecres en les diferències dins del Govern entre Junts per Catalunya i Esquerra. Durant un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press en un hotel de Madrid, ha considerat que l'ultimàtum del president de la Generalitat, Quim Torra, a l'executiu de Pedro Sánchez no era en nom de tot el Govern català perquè "ha sortit que ERC no n'estava informada". "Si hi ha un grup polític que forma part del Govern que no tenia coneixement d'això, sembla que [l'últimàtum] és seu", ha assenyalat Batet recordant que l'amenaça "va desaparèixer als dos segons", quan va rebre la resposta de la Moncloa. A més, ha puntualitzat que en aquell moment hi havia interlocutors de la Generalitat asseguts en "grups de treball" amb el govern d'Espanya. Es tracta de la reunió de la comissió bilateral de seguiment del conveni per a l'execució del pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Amb tot, segons ja avançava avui l'ARA, va ser ahir dimarts al matí quan JxCat i ERC van acordar introduir un ultimàtum a la Moncloa en el discurs de Torra. Ara bé, ahir a la tarda també hi havia veus dins el sobiranisme que no veien clar l'ultimàtum. Especialment dins d'ERC, un partit que ha establert una estratègia a mitjà/llarg termini amb la intenció de consolidar una sòlida majoria dels partidairs de la independència que permeti tenir més força per obligar l'Estat a negociar, informa Aleix Moldes.

Igual que la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, la titular de Política Territorial ha rebutjat l'ultimàtum de Torra i ha insistit que "no hi ha cap marge per parlar de dret d'autodeterminació". En aquest sentit, ha demanat "coratge polític" al president de la Generalitat i abandonar "la unilateralitat".

Seguint l'estratègia que ve aplicant des de fa setmanes la Moncloa, Batet ha diferenciat entre les declaracions de Torra i els fets. La ministra ha reiterat que el seu executiu no contempla l'aplicació del 155 i ha assegurat que més enllà de les "declaracions" del president de la Generalitat, el Govern està participant del "diàleg" i dels òrgans multilaterals.

Durant la conferència inicial de l'esmorzar, abans del torn de preguntes, Batet ha defensat el diàleg amb el govern de la Generalitat perquè "representa els ciutadans amb plena legitimitat". Ha replicat així al PP i Ciutadans, que demanen cada cop amb més insistència l'aplicació de l'article 155 de la Constitució de forma indefinida i, fins i tot, en el cas de Pablo Casado, nomenant els consellers des de Madrid i sumant-hi la il·legalització dels partits independentistes. A Junts per Catalunya, en canvi, Batet li ha etzibat que "no es tracta de guanyar per la mínima, sinó de generar consens".

"No som un govern de visita, som també el govern de Catalunya i per això estem presents a Catalunya i responem directament als ciutadans", ha assenyalat. Per a la ministra, només des de la "normalitat" s'aconseguirà la "perspectiva necessària per construir espais comuns que l'excepcionalitat ara impedeix".

Fent un repàs de les grans ciutats de l'Estat, Batet també ha assenyalat que "el que és bo per a Madrid i per a Barcelona és bo per a Espanya" i que les dues capitals "no s'obstaculitzen en la seva sana competència".