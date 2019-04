Batet denuncia l"actitud negacionista" d'Álvarez de Toledo envers la violència de gènere

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha carregat amb duresa aquest dimecres vespre contra la cap de llista del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a la qual ha acusat de tenir una "actitud negacionista" envers la violència de gènere. Després que la popular qüestionés el 'no és no' en el debat d'aquest dimarts a TVE, Batet ha dit que això suposa "banalitzar la inseguretat que pateixen moltes dones" i ha deixat clar que les opcions que "banalitzen o neguen" aquesta realitat "no es mereixen governar".

La ministra ha fet aquestes declaracions en una atenció als mitjans des del passeig de Fabra i Puig de Barcelona, on ha aprofitat per desgranar les propostes del PSOE per assolir la "igualtat real i efectiva" entre homes i dones. Entre elles, l'objectiu d'aconseguir el 50% en la universalització de l'etapa 0-3 anys, tornar a impulsar la proposició de llei per garantir la igualtat de tracte i oportunitats d'homes i dones en l'ocupació, desenvolupar el pacte d'estat contra la violència de gènere o incorporar al currículum educatiu l'educació en la igualtat.

La candidata que ha fet una passejada pel districte de Sant Andreu amb el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, i el diputat al Parlament Ferran Pedret, no només ha disparat contra Álvarez de Toledo per la seva actitud en relació a la violència de gènere. Segons ha dit, el "to general" dels partits en la cursa cap al 28-A "no és massa bo", i ha considerat que tant el debat d'ahir com altres declaracions protagonitzades especialment per PP i Cs no són un "bon exemple". La "intolerància", els "insults", els "exabruptes" o la "manca de respecte", ha conclòs, no haurien de tenir lloc en campanya.

Collboni no s'ha estat d'aprofitar per tornar a destacar el fet que els comuns s'hagin erigit com el "vot útil" de l'independentisme pragmàtic o sensat, fet que -ha dit- situa els socialistes com l'única alternativa d'esquerres i no independentista "sense complexes". Aquest matí ja havia dit, en una atenció als mitjans des del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), Collboni ja havia dit que el candidat d'En Comú Podem al 28-A, Jaume Asens, i l'alcaldessa, Ada Colau, "s'han tret la màscara" i han evidenciat que votar-los és "votar independentista".