Batet nega que hi hagi "pressió judicial" sobre l'independentisme

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha negat aquest dilluns que hi hagi "pressió judicial" sobre l'independentisme. La ministra s'ha expressat en aquests termes en una roda de premsa a l'ACN després que ERC anunciés la proposta d'una llei per aixecar les causes judicials contra l'independentisme que hauria de servir, segons els republicans, per saber què opina el PSOE sobre la causa del Procés.

"Jo no parlaria de pressió judicial sobre l'independentisme", ha dit Batet, argumentant que la independència és una proposta política "perfectament legal" i que "es pot defensar" a Catalunya amb "tota llibertat". A l'espera de conèixer els detalls de la proposta d'ERC, doncs, la cap de llista ha deixat clar que els socialistes la rebutjaran si el que es busca és un "trencament de la divisió de poders".

En la mateixa entrevista, Batet també ha reaccionat a una altra proposta dels republicans que també defensa Podem: un referèndum sobre la continuïtat de la monarquia. Tot i no posicionar-se directament en relació amb la consulta, sí que ha deixat clar que la forma d'estat no serà una "prioritat" per als socialistes a l'hora de reformar Constitució. Batet ha considerat que el cap d'estat té un "caràcter simbòlic ben reconegut" a la carta magna, i ha afegit que en la reforma de la norma cal abordar els "problemes reals" dels ciutadans.

La cap de llista ha evitat mullar-se un cop més amb la possibilitat d'un eventual pacte PSOE-Cs. Deixant clar que Pedro Sánchez busca una majoria suficient a les eleccions per governar sol i sense dependre de cap altre formació, ha afegit que està "molt definit" que Cs ha fet un "cordó sanitari" sobre els socialistes i que "vol formar un govern amb PP i Vox".

I tot i admetre que els d'Albert Rivera comparteixen "molt més programa" amb els populars i l'extrema dreta i que els socialistes volen aplicar un programa socialdemòcrata, s'ha resistit a tancar la porta un acord amb el partit taronja. Una estona abans, als micròfons de RAC1, Batet ha admès que hauran de parlar amb altres partits per "garantir les polítiques socialdemòcrates", però també aquí ha evitat vetar Cs. Per contra, ha dit que l'"esgarrifa" que la dreta espanyola "abraci les tesis de l'extrema dreta en comptes d’aïllar-la".

Per evitar que la dreta arribi al poder, Batet ha assegurat a l'ACN que l'única recepta és votar socialista. En un nou dard a ERC, amb qui el PSC es disputa el primer lloc a les eleccions, ha dit que cal votar Pedro Sánchez per "no córrer riscos", recordant que els republicans van tombar els pressupostos de l'Estat i que podrien portar a una situació de bloqueig. Des de RAC1 ja havia retret als d'Oriol Junqueras que "deixessin caure" Sánchez i que, des del Govern, no facin polítiques d'esquerres.

El PSOE no ha renunciat al federalisme

Durant la roda de premsa, Batet ha negat que el PSOE hagi renunciat al federalisme, encara que les referències federals hagin desaparegut del programa electoral. Situant el marc de referència dels socialistes en la Declaració de Granada i la de Barcelona –en què s'estableixen les bases d'una reforma federal de la Constitució–, Batet sí que ha admès, però, que ara cal posar l'accent en la necessitat de garantir l'autogovern, amenaçat per la voluntat recentralitzadora de la dreta.

Batet considera que les 110 mesures que ha promès el PSOE tenen present els ciutadans catalans: "Veig Catalunya en totes i cadascuna de les mesures", ha dit a RAC1, i ha explicat que, per exemple, en les mesures de subsidis o beques "també hi són els catalans i catalanes". Ha negat un cop més, però, l'autodeterminació. Tot i que l’any 2013 ella mateixa va avalar al Congrés el dret a decidir, ha assegurat que ella mai ha estat a favor de "votar ruptures", ja que creu que "no porta enlloc", i ha assegurat que està totalment "en contra del dret a l’autodeterminació".

Pel que fa als debats televisius, el rebuig de Pedro Sánchez al de Televisió Espanyola –sense Vox i amb ERC– i, en canvi, l’acceptació del debat de la corporació d’Atresmedia –amb Vox i sense ERC ni JxCat–, Batet considera que "és encertat" perquè "és absurd negar que un partit que marca amb el seu discurs la societat" com el de Santiago Abascal "no estigui en un debat electoral". A l'ACN ha afegit que creu que, tot i que defensa valors que van en contra de la democràcia i la Constitució, el partit d'ultradreta ha de poder expressar-se lliurement.