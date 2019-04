Sánchez accepta un debat electoral a cinc amb Vox el dia de Sant Jordi a Atresmedia

L’equip de campanya del líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dijous la seva participació al debat a cinc que Atresmedia oferirà a Antena 3 el 23 d’abril, dia de Sant Jordi, en què participaran els candidats del PP, Pablo Casado; de Ciutadans, Albert Rivera; de Podem, Pablo Iglesias, i també el de Vox, Santiago Abascal. Per contra, Sánchez tanca la porta al cara a cara que li va demanar Casado, i no confirma tampoc la participació al debat que pretén organitzar TVE el dia 22 d’abril, en aquest cas a quatre i sense Abascal. Rivera ja ha celebrat la cita a través d’un missatge de Twitter on assegura que té “moltes ganes de debatre cara a cara amb Sánchez”.

Muchas ganas de debatir cara a cara con Sánchez y tener la oportunidad de explicar a los españoles el proyecto de futuro de @CiudadanosCs. Allí nos vemos.



¡Vamos! 💪🏻🍊🇪🇸 https://t.co/rKpz41U9Z1 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 11 d’abril de 2019

Segons fonts del PSOE, a la reunió del comitè electoral d’aquest dijous s’ha acordat la “plena disponibilitat del president del govern espanyol i candidat socialista a mantenir un debat amb la resta de candidats que representen forces amb candidatures a totes les províncies" de l'Estat i que " segons l’enquesta preelectoral del CIS superen el 10% en intenció de vot a nivell nacional”. Aquest criteri el compleixen el PSOE, el PP, Cs, Podem i també Vox, a qui el CIS atorga una estimació de vot de l’11,9%, però no les formacions nacionalistes.