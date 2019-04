Els periodistes de RTVE consideren "un menyspreu" que Sánchez hagi rebutjat participar al seu debat

Els consells d'informatius de Televisió Espanyola, Ràdio Nacional i el portal RTVE.es consideren "un menyspreu cap a la radiotelevisió pública" la decisió de Pedro Sánchez, president del govern espanyol i candidat del PSOE a les eleccions del 28-A, de " rebutjar participar al debat electoral a quatre proposat per TVE". En un comunicat, aquests organismes, que representen els periodistes dels mitjans públics estatals, "condemnen" que, en canvi, Sánchez sí que hagi acceptat participar al debat "d'un grup privat de comunicació", en concret Atresmedia, que inclou "el candidat d'un partit sense representació parlamentària", és a dir, Vox.

"RTVE compleix un servei públic essencial que hauria de ser tingut en compte i hauria de rebre suport des de les instàncies públiques", diu la nota, que recorda que TVE és "l'única televisió que pertany a tota la ciutadania espanyola i que l'ha de representar en el seu conjunt". "Per tot això, ni entenem ni acceptem les raons per les quals el PSOE i el seu candidat i actual president del Govern, Pedro Sánchez, decideixen no apostar pel servei públic i el pluralisme que representa RTVE per a un moment i un espai tan significatiu com és un debat electoral, i marginar així la televisió pública en benefici de la privada", conclou el comunicat.

El debat de TVE està previst per al dilluns 22 d'abril, i el d'Atresmedia per a l'endemà.