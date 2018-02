Benet Salellas: "L'Anna no ha fugit, ha buscat refugi davant la persecució política"

L'advocat d'Anna Gabriel, el també exdiputat Benet Salellas, ha rebatut les formacions unionistes que acusen l'exdiputada d'haver fugit de la justícia negant-se a declarar demà al Tribunal Suprem. "L'Anna no ha fugit: ha buscat refugi davant d'una persecució política. Tant l'Anna com el conjunt de l'organització hem obert un nou front davant la dictadura en què s'està convertint l'estat espanyol", ha anotat el lletrat en una roda de premsa a la Casa Golferichs de Barcelona amb la plana major de la formació.

Aquest nou front passa per internacionalitzar el conflicte amb la presència de l'exdiputada a Ginebra, seu d'organismes internacionals, on resideix des de fa setmanes per preparar la seva defensa. L'estratègia passa, doncs, per una defensa política davant del Suprem, que ja es va fer visible amb la declaració de l'exdiputada Mireia Boya la setmana passada, i un altre front de lluita internacional per visualitzar el conflicte més enllà de les nostres fronteres.

"El missatge de l'Anna es claríssim: no té garantit el dret a un judici just. Volem internacionalitzar la situació política que es viu a Catalunya, amb un greu retrocés de drets polítics i civils, per provocar l'entrada d'actors internacionals i perquè, com que entenem que la justícia suïssa es pronunciarà sentenciant que els fets constitueixen un delicte polític, ens sembla important generar un focus de pressió a Ginebra com a seu d'organismes internacionals", ha destacat Salellas.

L'advocat ha denunciat que "no es jutgen fets, sinó projectes polítics, un procediment que persegueix idees amb una cúpula judicial que no és independent i que només pretén imposar la venjança". Salellas ha criticat també que a dia d'avui "encara no sabem què s'investiga ni qui s'investiga ni per què se l'investiga amb les penes de presó més elevades". En aquest sentit, ha denunciat que "hi ha un greu esvoranc per atacar el Parlament i la nostra sobirania perquè el poder judicial té problemes amb qui no comparteix el projecte nacionalista espanyol".

La diputada de la CUP Maria Sirvent ha qualificat avui la causa general contra l'independentisme de "judici polític que respon a la set de venjança". Davant d'aquest context, l'exregidora de Terrassa ha defensat la necessitat d'impulsar una estratègia de reivindicació. "La nostra defensa reivindica l'1 d'octubre i passa per no claudicar davant dels tribunals espanyols i de la repressió".

"Aquest judici es produeix en un context d'augment de la repressió i de les agressions feixistes. La repressió el que persegueix és silenciar-nos, i davant d'aquesta situació i d'un poble que ha respost de manera democràtica és imprescindible lluitar per una República Catalana", ha conclòs Sirvent.