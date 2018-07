Nogueras avisa Sánchez que a partir d'ara tindrà més difícil el suport del PDECat

La vicepresidenta del PDECat, Míriam Nogueras, ha avisat que a partir d'ara Pedro Sánchez tindrà més difícil comptar amb el suport de la formació nacionalista. Així ho ha expressat la diputada al Congrés a Catalunya Ràdio, al costat del president del partit. D'altra banda, Bonvehí ha instat ERC a tenir "la mateixa actitud" que el PDECat i a participar en la Crida Nacional. Nogueras ha fet autocrítica sobre la coordinació de les decisions preses fins ara a Madrid. Cal recordar que l'excoordinadora general i exlíder del PDECat, Marta Pascal, va optar per votar a favor de la moció de censura de Sánchez contra Rajoy, mentre que JxCat renegava d'aquest suport. Nogueras ha destacat que Sánchez tindrà més difícil ara comptar amb el suport del PDECat: "No perquè hàgim de fer coses diferents, sinó perquè ara estem ordenats, i ens feia falta".

Per la seva banda, el nou president del PDECat, David Bonvehí, ha reivindicat la funció transversal de la Crida Nacional per la República l'endemà del congrés extraordinari en què s'ha decidit el nou camí del partit, en una entrevista a Catalunya Ràdio. "La Crida no és una opa hostil a Esquerra, fa uns anys el president Mas va demanar una llista transversal independentista. Des de llavors, sempre ho hem demanat", ha dit. En aquesta línia, ha reclamat unitat als partits. "Hem de donar a la gent instruments que permetin la unitat de l'independentisme, com ara la Crida. Els diria als partits que no tinguessin por", ha defensat.

El nou president del PDECat ha parlat sobre la decisió de Marta Pascal de renunciar a la presidència. "Ha fet molt bona feina durant aquests dos anys, ha patit com ningú la vida política d'aquest país. Però ella ha fet una reflexió més personal i em va demanar que tirés endavant en aquesta nova etapa. El motiu que jo continuï i ella faci un pas al costat és aquest", ha explicat. Sobre la relació entre Pascal i Puigdemont, ha assegurat que és "franca i sense embuts" i que "han parlat algun cop aquestes últimes setmanes".

La relació amb la Crida

Bonvehí, que diu que "aquest cap de setmana el PDECat ha demanat als seus associats que s'integrin a la Crida", no ha concretat com es materialitzarà el nou projecte. "Nosaltres, des del PDECat, no podem decidir què serà la Crida. Quan la Crida hagi decidit què ha de ser, el Partit Demòcrata decidirà com queda com a partit. Abans d'això no ho podem decidir, el Partit Demòcrata té la voluntat de continuar endavant els pròxims mesos", ha dit.