Borràs denuncia amenaces i insults de policies que es manifestaven davant del Congrés

"Si no fossin policies i fossin catalans estarien a l'Audiència Nacional". Amb aquesta afirmació ha conclòs la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, l'episodi viscut aquest migdia a la cambra baixa sobre la manifestació de policies i guàrdies civils que ha tingut lloc a les portes de la institució. En un fil de Twitter, la diputada ha explicat que ha rebut amenaces i persecucions per part dels agents, que duien les cares tapades amb màscares de la pel·lícula V de Vendetta. "Els insults han sigut brutals: «filla de puta», «putos catalans»...", ha relatat a les xarxes socials. Davant aquesta situació, Borràs ha demanat protecció al personal de seguretat, que l'ha rebutjat. "Per a què necessita protecció, si són policies?", ha rebut com a resposta, segons ha criticat la dirigent independentista.

"És inaudit", s'ha queixat Borràs, motiu pel qual ha posat els fets en coneixement de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, perquè investigui per què es nega auxili a una diputada "quan manifestants policies emmascarats i amb bengales amenacen com ho han fet". Segons ha relatat, han sigut uixers de la cambra baixa els que han recomanat a Borràs que no sortís al carrer i que es desplacés a través d'un túnel que connecta dos edificis del Congrés. Aquesta situació s'ha produït en el marc d'una concentració de centenars de policies que reivindicaven l'equiparació salarial.

Davant de la negativa del @Congreso_Es a oferir-nos protecció, amb les portes tancades pel perill dels manifestants que campaven lliurement per tot arreu, tècnics de @JuntsXCat i @bngcongreso m’han acompanyat a pujar al taxi que s’esperava fora de la zona acordonada via túnel! pic.twitter.com/sSHQuK5JxL — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) March 3, 2020

A diferència d'altres casos, s'ha permès als manifestants ocupar la Carrera de San Jerónimo fins davant mateix de la porta del Congrés. Els concentrats han baixat a la Castellana per tallar momentàniament una de les principals vies del centre de Madrid i, després, han tornat a pujar cap a les portes de la cambra. Ho han fet trencant el cordó policial i sense oposició dels agents, tal com es pot observar en aquest vídeo enregistrat per la periodista d'ETB Leire Torre.

#Jusapol rebasa el cordón policial para subir de nuevo al @Congreso_Es. Anuncian una cadena humana para rodear el edificio. pic.twitter.com/8z3cNfYo7o — Leire Torre Martínez (@Leire9) March 3, 2020

Dins del Congrés, la mesa ha acceptat el veto del govern espanyol a una iniciativa legislativa popular (ILP) que reclamava l'equiparació salarial de les diferents forces de seguretat. El sindicat Jusapol ha mostrat la seva indignació i la dreta s'ha situat al costat de la reivindicació. Vox ha anunciat la possibilitat de querellar-se per prevaricació contra els membres del PSOE i Unides Podem de la mesa, que han justificat la negativa a la tramitació perquè els pressupostos no poden cobrir l'increment per als agents.