Borràs diu que "l'independentisme pragmàtic" d'ERC és "autonomisme de tota la vida"

La precampanya segueix en ebullició. La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, l'ha escalfat encara més aquest dijous carregant contra l'estratègia d'ERC de manera contundent. La dirigent de la formació independentista ha assenyalat en una entrevista al Huffpost que "l'independentisme pragmàtic" d'ERC és "autonomisme de tota la vida" i que suposa una "mena de renúncia".

"Si no ho han fet els que estan a la presó i a l'exili, no ho farem nosaltres", ha afegit, i ha descartat així que a JxCat se li puguin atribuir renúncies com les que considera que han assumit els republicans. Després de tot el que ha passat, amb polítics a la presó i a l'exili, Borràs ha defensat que si se segueix fent com si no hagués passat res, "es fa el camí autonomista de tota la vida". "Nosaltres sí que pensem que ha passat alguna cosa i que és molt greu", ha reiterat.

Els retrets no s'han acabat aquí. Borràs considera que ERC és "còmplice passiu" de la situació del president de la Generalitat, Quim Torra, perquè no s'ha alineat amb la decisió aprovada al Parlament de defensar l'acta de diputat del president. "Aquesta via és extraordinàriament perillosa perquè si tu cedeixes davant la repressió, estàs indicant al repressor que pot continuar fent-ho", ha argumentat.

També ha opinat que està convençuda que els republicans pactaran amb el PSC i els comuns després dels comicis i ho ha justificat amb l'aprovació dels pressupostos a l'Estat –encara en fase de negociació– i a l'Ajuntament de Barcelona, tot i que a la capital catalana JxCat també va validar els comptes i que el líder del partit republicà, Oriol Junqueras, com altres pesos pesants del partit, han deixat clar que pactar amb els socialistes catalans és "impossible".

Sobre aquest possible tripartit, Borràs ha dit que "fa molta olor de socarrim", després de subratllar que el resultat de l'anterior govern d'aquestes característiques va ser "extraordinàriament lesiu" per a Catalunya.

Tot i que el seu nom ha sonat com a possible candidata de JxCat a les pròximes eleccions al Parlament, Borràs ha deixat clar que no sap qui serà el cap de llista. Ha remarcat, però, que "el candidat de JxCat sempre és Puigdemont, que és el president legítim de Catalunya".