Borrell anuncia que Grècia cessarà el seu cònsol honorari a Barcelona per haver dut una samarreta amb l'estelada

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació espanyol, Josep Borrell, ha anunciat aquest dimecres que l'ambaixada grega a Espanya cessarà el seu cònsol honorari a Barcelona, Fernando Turro, pel suposat "greuge" que va ocasionar "a la bandera de l'estat espanyol" portant una samarreta amb una estelada a l'última Diada. "Això un cònsol no ho pot fer", ha reblat. "Un ciutadà pot fer el que vulgui perquè aquí tenim una llibertat d'expressió tan àmplia que permet cremar la bandera nacional o la imatge del Rei, però un cònsol no, i si m'assabento que ho fa crido l'ambaixador i li demano el cessament, però de vegades no cal perquè l'ambaixador ja se n'ha assabentat i ho fa ell mateix", ha dit Borrell.

Fonts diplomàtiques han explicat que aquest cònsol honorari va ser vist en actes que no són propis d'un cònsol. En concret, va participar, el desembre del 2017, en un acte fora d'Espanya amb l'expresident català Carles Puigdemont i en l'última Diada es va manifestar amb una samarreta amb la bandera independentista. Arran d'aquests fets, la introductora d'ambaixadors, Caridad Batalla, va citar l'ambaixador grec a Espanya la setmana passada i aquest es va comprometre a cessar-lo.

El ministre ha respost així a la diputada d'ERC Laura Castellfort que, durant una compareixença a la comissió mixta Congrés-Senat per a la UE, li ha retret el cessament de cònsols honoraris a Catalunya pel seu suport a l'independentisme. El ministre ha puntualitzat que els cònsols han sigut cessats pels seus respectius ambaixadors. Els cònsols honoraris no són diplomàtics, tenen menys competències que els cònsols de carrera i amb freqüència són ciutadans del país de destinació, no de l'estat que representen.

És la primera ocasió que, amb el govern del PSOE, se cessa un cònsol honorari a Catalunya per motius relacionats amb el procés independentista, però amb el del PP van ser quatre els cessats els últims anys: els de Finlàndia, les Filipines, Letònia i Bulgària.