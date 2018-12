Calvo assegura que l'acció dels CDR "tindrà conseqüències" i posa l'accent en la "inhibició" dels Mossos

El govern espanyol no preveu restar impassible davant l'acció dels CDR aquest cap de setmana a les carreteres catalanes, combinada amb les paraules de Quim Torra apel·lant a la via eslovena. "El govern espanyol està estudiant tota capacitat de resposta perquè això no torni a passar. No espoden tallar vies ni es pot impedir la lliure circulació de béns i persones, que és un dret fonamental, per cap actuació, i més quan es produeixen per inhibició de l'actuació dels cossos de seguretat que depenen de la Generalitat", ha assenyalat la vicepresidenta, Carmen Calvo, en declaracions als mitjans des de Sevilla. No obstant, preguntada per si és el moment d'aplicar el 155, Calvo ha indicat que és l'"última mesura a la qual s'ha d'arribar".

També s'ha referit a les paraules de Torra sobre la via eslovena i ha assegurat que "això és el contrari a allò que ha de fer un càrrec públic, que ha de donar seguretat i tranquil·litat a la convivència i a la resolució dels problemes". Calvo, a més, ha criticat que el president de la Generalitat es referís a la "via sangonosa". Una altra veu del govern espanyol que ha censurat el discurs de Torra ha estat la de la portaveu, Isabel Celaá, que ha assegurat que "ni Catalunya és Eslovènia ni Espanya, Sèrbia".

En una entrevista a Ràdio Euskadi, Celáa ha assenyalat que Torra oblida "que hi va haver desenes de morts i centenars de ferits" en aquell conflicte i que "no és ètic ni moral sacrificar una vida per una idea política". Per aquest motiu, ha qualificat les paraules del president de la Generalitat d'"absolutament rebutjables" i "insensates". “Ni poden animar els CDR perquè surtin en moviments antifeixistes entre cometes que al final es converteixen en actuacions violentes, ni tampoc és convenient que alineïn els Mossos amb objectius partidistes”, ha afirmat, i ha assegurat que els Mossos “van estar parats” i “no van intervenir” malgrat el tall a l’AP-7 aquest dissabte.

Borrell, sobre Torra: "Sembla que estigui cridant a una insurrecció"

De la seva banda, el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha criticat aquest dilluns la intervenció del president de la Generalitat, Quim Torra, a l’acte de presentació del Consell per la República, quan va instar els catalans a seguir cap a la independència, tal com van fer els eslovens. “Certament és un llenguatge que sembla que estigui cridant a una insurrecció”, ha afirmat. Des de Brussel·les, el ministre ha expressat que són unes declaracions “que no poden agradar a ningú” i ha admès que “afegeixen preocupació”, però alhora les ha relativitzat, assegurant que aquest tipus d’afirmacions ja s’han fet en el passat.

“Ha xocat molt perquè s’ha expressat de manera rotunda”, ha afegit sobre les declaracions de Torra i de l’exconseller Toni Comín en l’acte de Brussel·les de dissabte. Amb tot, Borrell ha recordat que en el passat al Parlament hi ha hagut plantejaments de “seguir la via de Kosovo” o la “via irlandesa”. “Aquest tipus d’afirmacions s’han fet”, ha dit, i ha destacat que la via irlandesa proposada per Oriol Junqueras “va acabar en una guerra civil tremenda”.

Sobre la possibilitat d’aplicar altre cop a Catalunya l’article 155, que demanen el PP i Cs, Borrell de moment ho ha descartat. “El que ha dit Torra ara xoca més pel moment que viu Catalunya, amb talls de trànsit que els Mossos tenen ordre de no impedir”, ha apuntat. Amb tot, ha insistit que “el que compten són les accions”. El president del PP, Pablo Casado, ha exigit al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "posar ordre a Catalunya" després dels enfrontaments de dijous entre Mossos d'Esquadra i manifestants antifeixistes, als quals qualifica de "kale borroka independentista".

La sortida dels nacionalistes flamencs del govern belga

D'altra banda, Borrell ha admès aquest dilluns que la sortida dels nacionalistes flamencs de l’N-VA de l’executiu federal belga “facilita la vida” al govern espanyol. “En el que afecta Espanya, que aquest partit no tingui carteres ministerials des de les que atacar Espanya ens facilita la vida”, ha dit des de Brussel·les, on es reuneix amb els seus homòlegs europeus. Borrell també ha dit que en la seva darrera visita ja anticipava la seva “preocupació per una situació d’incoherència” dins de l’executiu de Charles Michel entre la N-VA i la presidència del govern. En l’últim any, la formació nacionalista flamenca ha manifestat en reiterades ocasions el seu suport a Carles Puigdemont i els exconsellers a l’exili i ha expressat missatges de suport als presos.

La sortida dels nacionalistes flamencs té a veure amb l’oposició al Pacte per les Migracions de l’ONU, que Michel rubricarà aquest dilluns en nom de Bèlgica.Tot i la crisi desfermada per l’N-VA a Brussel·les, l’acord que promou l’ONU -i que té entre altres objectius “reduir els riscos i vulnerabilitats” dels immigrants oferint-los “atenció i assistència”- no és vinculant.