Borrell alerta del "risc" d'un "estat totalitari" després de les eleccions

Ni Madrid, ni Barcelona, ni Brussel·les. Josep Borrell ha volgut presentar la seva candidatura a les europees del 26 de maig des de Sevilla. Acompanyat de Pedro Sánchez i Susana Díaz, ha tornat a posar en un mateix sac l'extrema dreta i l'independentisme i ha alertat del "risc" real que després de les pròximes eleccions es derivi cap a un "estat totalitari", si no s'és capaç de construir "societats obertes" que no estiguin "cohesionades". Al seu torn, el president del govern espanyol en funcions ha criticat el "bloc de la involució" de la dreta per voler "encapsular" els espanyols en una sola "plaça", la de Colón. "La bona gent no roba, no espia, no insulta", ha etzibat.

L'encara ministre d'Exteriors s'ha presentat donant les gràcies en català i ha agitat el fantasma d'una divisió dels catalans pel seu origen. Ha assegurat que per sort fa temps que ja no es parla de "xarnegos", però que els "pitjors dimonis" d'aquesta "atroç divisió" reapareixen quan un polític independentista diu a qualsevol altre polític que se'n vagi a la seva terra. De manera velada ha recordat així els dos missatges de l'expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, del novembre del 2019 i l'octubre del 2018, en què suggeria a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, tornar a Cadis, o bé li assenyalava que "ningú l'obliga" a viure a Catalunya.

En la primera intervenció en un míting com a candidat socialista a les eleccions europees, Borrell ha subratllat la necessitat de "construir societats cohesionades, perquè, si la societat oberta no està cohesionada, derivarà cap a un estat totalitari". "Aquest és el risc i és el que es planteja", ha dit, amb la qual cosa ha posat al mateix nivell l'independentisme que governs xenòfobs com el d'Hongria amb Viktor Orbán o l'italià. En aquest sentit, ha dit que aquests dos moviments tenen la capacitat de crear una "visió distorsionada de la realitat creant un univers mític" a través de 'fake news'.

Recitant Antonio Machado, ha recordat l'homenatge que li va fer Sánchez a Cotlliure juntament amb familiars de víctimes i refugiats republicans. "Aquests sí que van ser exiliats de veritat i no com d'altres", ha expressat en referència a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i ha qualificat d'"hiperventilats" el grup independentista que va increpar la comitiva del govern espanyol a crits de "Feixistes!"

"Aquest és el risc que correm: que els que defensem els valors socialistes, com Machado, siguem titllats de feixistes. És el món al revés i cal tornar-lo a posar boca per amunt. Aquesta és la nostra tasca", ha afegit, i ha incidit que és el camí que ha iniciat el govern socialista "defensant la unitat d'Espanya" però no "a cops de 155". Al seu parer, si es construeix una societat "justa i igualitària, un projecte d'Espanya que sigui atractiu, ningú voldrà marxar-ne".

Sánchez lloa la tasca del ministre

Pedro Sánchez ha convertit el primer acte de Borrell per a les europees és una acte de precampanya de cara al 28-A. Ha lloat la tasca del ministre, però ha evitat vincular-la al 100% a la pugna amb l'independentisme. Ara bé, sí que ha posat també en un mateix sac la dreta espanyola i ERC i Junts per Catalunya. "El que els passa a l'independentisme i a la dreta és que estimen tant Catalunya i Espanya que la volen per a ells sols. I nosaltres la volem per a tots", ha assenyalat per espolsar-se del damunt, com ja fa míting rere míting, les acusacions del líder del PP, Pablo Casado, i del de Ciutadans, Albert Rivera, d'haver pactat amb l'independentisme.

Al seu parer, si no hagués triomfat la moció de censura de l'any passat, llavors hauria estat perquè l'independentisme hauria donat suport a Mariano Rajoy. És el mateix argument que fa servir ara amb els pressupostos generals de l'Estat. Per al PSOE, són tres els desafiaments clau per a Espanya: la desigualtat social, la demanda de convivència i la lluita contra la corrupció. Sánchez ha fet una crida a la mobilització i ha demanat als militants socialistes que demanin el vot per a ell encara que sigui amb una pinça al nas, com a mal menor. "Segur que molts pensen que no soc el seu candidat preferit, però vista la situació a la dreta, l'únic projecte passa per nosaltres", ha assenyalat.

Díaz s'ofereix per tornar a ser la presidenta andalusa

La primera a presentar Borrell ha estat l'expresidenta d'Andalusia i encara líder dels socialistes andalusos, Susana Díaz, que ha evitat parlar directament de Pedro Sánchez durant tota la seva intervenció. Sí que ha demanat votar el PSOE el 28-A, però com una manera perquè els andalusos "es treguin l'espina" dels mals resultats del 2-D, en què van perdre la presidència andalusa davant el "govern trifatxet format pels tres bessons d'Aznar". Tot i tractar-se del primer acte del cap de llista dels socialistes espanyols a les europees, Díaz s'ha oblidat de presentar aquestes eleccions com un "partit clau a guanyar" per al PSOE. Ara bé, sí que s'ha ofert per tornar a presentar-se a les eleccions andaluses: "Si voleu, tornaré a ser la presidenta andalusa".