Borrell lamenta haver sigut "excessivament col·loquial" parlant sobre el genocidi d'indis als EUA

El ministre d'Afers Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha lamentat haver-se expressat "de manera excessivament col·loquial" en referir-se a "la quasi aniquilació" de natius americans assegurant que els Estats Units "l'únic que van fer va ser matar quatre indis". Borrell ha publicat tres missatges en el seu compte personal de Twitter en els quals contextualitza les seves paraules d'ahir a l'acte de la Universidad Complutense de Madrid i ha traslladat el seu "respecte i solidaritat" a la comunitat nativa del país nord-americà.

A més, ha remarcat la magnitud del genocidi: "Es va fer a gran escala i no s'ha d'infravalorar". Borrell ha recordat que ho va dir mentre explicava que "construir la unió federal, als Estats Units va ser més senzill que a Europa, perquè, a més de compartir idioma, les colònies originals no s'havien enfrontat en guerres sagnants entre elles durant segles".

Aquest és el fil de les tres piulades:

El lunes pasado me referí de manera excesivamente coloquial, lo que lamento, a la quasi aniquilación de nativos americanos en el actual #EstadosUnidos por los colonos. Lo hice mientras explicaba que construir una unión federal en EE.UU. fue más sencillo que en #Europa (1/3) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 28 de novembre de 2018

La principal ONG que defensa els natius americans li havia exigit disculpes

Després de les polèmiques afirmacions del ministre, la principal ONG per la defensa dels drets dels natius americans havia exigit Borrell a que es disculpés. La directora executiva de l'Associació d'Indis Americans, Shannon Keller O'Loughlin, diu a Borrell en declaracions a l'ACN que "s'hauria d'educar, i disculpar-se pels seus comentaris mal informats sobre la història americana". "El ministre d'Afers Exteriors [espanyol] sembla que cregui que estem perfectament integrats aquí, als Estats Units, que parlem una sola llengua i no tenim històries horribles. Potser necessita una educació completa sobre els milions d'indis americans que van ser assassinats, devastats per malalties, desposseïts de les seves terres, profanats a les seves tombes o que van veure com els segrestaven els fills", recorda.