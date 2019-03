Borrell assegura que no pot visitar el seu poble natal per "l'assetjament de l'independentisme"

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha declarat avui al diari alemany 'Die Welt' la dificultat que li suposa ara visitar el seu poble natal, la Pobla de Segur (Pallars Jussà). "L'enrenou que causaria la meva visita és una cosa a què no em vull sotmetre, i tampoc voldria que els meus amics d'allà ho haguessin de suportar", ha explicat Borrell. "Sí que hi puc anar, però no seria gaire agradable. A tot arreu van penjar cartells en què em titllaven de ser una vergonya per al poble", ha afegit el ministre espanyol. Durant l'entrevista, el ministre ha arribat a assegurar que "a tot aquell que no sigui català de naixement li diran que marxi". Després que li preguntessin per quina raó els que no són independentistes no es manifesten, el ministre ha afirmat que "hi ha gent a Catalunya que ha començat a plantar cara als separatistes" però que "acaben tenint problemes". "Jo d'això en dic racisme", ha dit Borrell, per després afegir que "als que si que són catalans de naixement", com ho és ell, se'ls "diu traïdors".

Català de naixement i ministre a Espanya, Borrell ha admès que "probablement" no es té "una narrativa per contrarestar el relat dels qui volen anar-se'n". "Els separatistes són excel·lents explicant històries", ha argumentat Borrell. Per a ell, "són absoluts professionals en això i no tenen inconvenients en inventar-se una història perquè el relat sigui bo". Segons el ministre d'Exteriors, durant el mandat de Mariano Rajoy "no es va saber com contrarestar" el relat independentista. Ara, però, amb cap solució clara a les mans, el PSOE ho està "intentant". "Probablement ja és massa tard", ha admès.

Amb el judici del Procés, a més, la imatge internacional d'Espanya també pateix. El ministre, però, ha argumentat que "el poder judicial espanyol s'està assegurant que aquest judici sigui un model de transparència" i està demostrant que el procediment judicial "es deu simplement al fet que unes persones han violat deliberadament la llei".

Amb tot, el ministre ha insistit que "no hi ha cap altra solució" a part del diàleg per resoldre el problema. "Vivim en un estat de dret, els nostres únics instruments són els de la política", assegura. Per a ell, el moviment independentista a Catalunya és una de les raons de l'emergència de Vox. Segons la seva opinió, un dels motius és la immigració i "l'altre és la reacció al moviment independentista a Catalunya". Per al ministre d'Exteriors, té una "raó lògica" que el nacionalisme català hagi despertat l'espanyol, perquè "queda clar que la gent s'enfada quan veu que cremen la seva bandera nacional i tota Espanya és insultada".