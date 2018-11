Borrell no es planteja dimitir: "9.000 euros és una part molt petita de la meva cartera"

En la seva primera valoració pública dels fets, el ministre d'Afers Estrangers, per a la UE i Cooperació, Josep Borrell, ha assegurat aquest dijous que no dimitirà després de ser sancionat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) per la venda d'accions d'Abengoa. "Si he renunciat a recórrer [la sanció] per la meva condició de ministre, no tindria gaire lògica que no recorregués per ser ministre i després dimitís de ministre", ha assegurat a la seva arribada en una conferència a Madrid organitzada per les cambres de comerç d'Espanya i del Regne Unit. "9.000 euros és una part mínima de la meva cartera”, ha dit.

Aquest argument ja el va fer servir el 10 d'octubre, quan la CNMV va anunciar que li obria un procés sancionador. "Estem parlant d'una quantitat de 9.000 euros, que representa una part molt petita dels valors que desgraciadament vaig perdre. Si hagués tingut informació privilegiada no ho hauria perdut tot", va dir aleshores. El ministre ha volgut tancar el cas: "L'expedient està conclòs, la CNMV ha fet les seves investigacions, hi ha un deure de confidencialitat i he dit tot el que havia de dir", ha dit el ministre, que ha deixat clar que segueix considerant que no va utilitzar informació privilegiada, però que no ha recorregut la sanció per no provocar un xoc d'interessos. "N o vull recórrer davant un altre membre del govern. Ho assumeixo i punt", ha recalcat. Borrell ha atribuït el ressò de l'escàndol a les eleccions: "Estem en període electoral i és normal que l'oposició estiri el xiclet per fer el cas tan gran com sigui possible, augmentar la tensió i pressionar el govern".

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha anunciat aquesta setmana una sanció de 30.000 euros al cap de la diplomàcia espanyola per haver utilitzat informació privilegiada en la venda d'accions de la companyia Abengoa, de la qual era conseller. La resolució concreta que la sanció és "per la venda a compte d'un tercer de 10.000 accions d'Abengoa SA per un import de 9.030 euros, el 24 de novembre del 2015, disposant d'informació privilegiada sobre aquest emissor", en una infracció que qualifica de "molt greu" , ja que Borrell era membre del consell d'administració d'aquesta empresa, que va patir una dura crisi econòmica.

La Moncloa ha mostrat el seu suport a Borrell, i amb el pagament de la multa dona el cas per tancat. Amb tot, e l PP va demanar dimecres al Congrés la compareixença urgent del president de la CMNV, Sebastián Abella, perquè doni detalls sobre l’expedient i la sanció de 30.000 euros contra el ministre. Unes explicacions que la portaveu dels populars al Congrés, Dolors Montserrat, va avisar que podrien ser l’avantsala d’una comissió d’investigació a la cambra baixa.