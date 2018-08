Borrell es pregunta com hauria actuat la justícia alemanya si el referèndum d'autodeterminació s'hagués fet a Alemanya

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, s'ha pregunta com hauria actuat el tribunal de Schleswig-Holstein (Alemanya), el que va decidir no lliurar a Espanya per rebel·lió a l'expresident català Carles Puigdemont, si el procés sobiranista s'hagués produït a Alemanya. "No vull valorar això com a ministre d'Exteriors perquè és un assumpte judicial. Però em pregunto què hauria decidit el tribunal si hagués passat el mateix a Alemanya", ha afirmat en una entrevista al diari alemany 'Handelsblatt'.

Segons la seva opinió, el cas de Puigdemont demostra que "encara queda molt per fer" en la construcció de l'espai judicial europeu. Sobre possible un acord amb el Govern català, Borrell ha admès que "si el problema continua sent binari i els separatistes només volen parlar d'un referèndum d'independència, les converses acabaran ràpid" perquè això el govern espanyol no ho permetrà.

La solució per arribar a un acord, segons ell, és que els catalans votin un nou Estatut d'autonomia. Amb tot, ha opinat que serà un procés llarg i, a manera d'exemple, ha remarcat que el Canadà va trigar 20 anys a trobar una solució per Quebec. Borrell també ha donat per fet que l'independentisme farà servir l'aniversari del referèndum i l'inici de la causa judicial contra els presos polítics per tornar a donar el seu suport als presos, cosa que ha considerat normal.