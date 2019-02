Borrell planteja "suspendre la política de l'ibuprofèn" si el Govern posa condicions "impossibles" al diàleg

Josep Borrell continua sortint del guió del govern espanyol i ha obert la porta aquest dimarts a abandonar la via del diàleg amb Catalunya si el govern de Quim Torra posa "condicions impossibles" a la taula de negociació. El ministre d'Exteriors ha hagut de respondre a la sessió de control al Senat sobre la "política de l'ibuprofèn" a què va apel·lar al mes de desembre en una conferència, de la qual va dir que fins ara estava portant "pocs èxits". Interpel·lat pel PP sobre si manté que no està funcionant aquesta via de resolució de la qüestió catalana, que es tradueix en intentar reduir la "crispació", Borrell ha assegurat que la continua defensant, però ha puntualitzat que el resultat ha de ser una solució "dins la Constitució".

"Si el procés de desinflamar no dona resultats o si el progrés es fa dependre de condicions impossibles com el reconeixement de l'anomenat dret d'autodeterminació, que en realitat és un suposat dret a la secessió que no està reconegut enlloc del món [...], caldrà suspendre la teràpia de l'ibuprofèn", ha assenyalat Borrell, que també ha posat entre aquestes peticions la voluntat del Govern que Sánchez insti la Fiscalia a fer un moviment amb els presos. Justament, aquestes declaracions de Borrell arriben el mateix dia que el Govern i l'executiu espanyol han confirmat que treballen amb la idea d'incorporar una persona que coordini les diverses reunions que mantenen per encarrilar la qüestió catalana.

Discussió per la "propaganda" internacional

El ministre d'Exteriors se les ha tingut amb el portaveu del PDECat a la cambra alta, Josep Lluís Cleries, que ha recriminat a Borrell la campanya internacional que ha engegat la secretària d'estat d'Espanya Global per contrarestar el relat independentista. "Intenten suplir les carències democràtiques no amb més democràcia sinó amb propaganda", ha assenyalat Cleries, i ha posat en dubte la seva "credibilitat" si nega la realitat de les imatges de l'1-O que van veure milers de persones i nega la violència policial. "¿O és que menteixen els metges que van fer els informes mèdics?", s'ha preguntat Cleries.

Borrell ha demanat al representant del PDECat que no li doni lliçons de "xiringuitos de propaganda" i ha acusat el Govern de muntar-ne amb els diners de tots els catalans. Després que Cleries li recordés les paraules de Pedro Sánchez dient que "qui respon amb violència i presó a les ànsies de llibertat no és un socialista, sinó un tirà", Borrell li ha demanat si creu sincerament que "algú amb una mica de seny pot pensar que Espanya és assimilable a la Veneçuela de Maduro".

Els antecedents de Bildu

Un altre dels senadors que han qüestionat la campanya "propagandística" d'Espanya Global ha sigut el portaveu d'EH Bildu, Jon Iñarritu. Després d'assegurar que no hi ha presos polítics a l'estat espanyol, Borrell li ha demanat que no li doni "lliçons de drets humans" algú que "ve d'on ve" i que "representa a qui representa", donant a entendre que els antecedents del partit basc són ETA. "¿Que em digui que cal apel·lar al diàleg, vostè, amb els seus antecedents? Francament, hi ha coses que algú ha de suportar perquè formen part del sou, però hi ha límits a la crítica política", ha subratllat.