Borrell diu que la trobada entre Joan Carles I i l'hereu saudita va ser "casual"

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha insistit avui que la polèmica trobada que van mantenir el rei emèrit Joan Carles I i el príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman –presumptament implicat amb l'assassinat del periodista Jamal Khashoggi–, a Abu Dhabi va ser de caràcter "casual", i ha assegurat que el govern espanyol "no és responsable de l'agenda" de Joan Carles.

Borrell ha explicat en una roda de premsa amb el seu homòleg alemany, Heiko Maas, que la trobada entre Joan Carles I i el monarca saudita va tenir lloc durant la celebració del campionat de Fórmula 1, en el qual el pilot Fernando Alonso s'acomiadava de la competició. Fos "casual o no casual", però, el ministre ha deixat clar que no sabia que s'haguessin de trobar i que encara no té més informació sobre la qüestió: "No en tenia abans ni durant els fets, ni crec que en tingui després". En la mateixa línia de Borrell, la portaveu del comitè electoral del PSOE, Esther Peña, ha dit que era la Zarzuela qui havia de donar explicacions, perquè tant el govern espanyol com el seu partit només tenen coneixement dels "actes oficials" de la Casa Reial, és a dir, de l'agenda de Felip VI.

Des de Brussel·les, la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, s'ha limitat a dir: "No hem tractat això al govern, és una cosa que és allà i nosaltres tenim el respecte al rei emèrit que es mereix, i res més". En un primer moment, quan en la roda de premsa li han preguntat per les imatges que va fer públiques el Twitter del Ministeri d'Afers Exteriors de l'Aràbia Saudita, la portaveu ha entès que la fotografia se l'havia fet el rei Felip VI i en aquesta lògica ha respost: "El cap de l'estat té prou autoritat i prestigi per a poder fer-ho".

D'altra banda, el vicesecretari del PP, Javier Maroto, se n'ha desentès i ha assegurat que no havia vist les fotografies de la trobada –que es van fer públiques ahir– i d'aquesta manera va evitar valorar-les. En canvi, des de Ciutadans, el secretari general, José Manuel Villegas, ha considerat "inoportuna" la trobada, i per a Podem és "terrible".

Després de les crítiques, fonts de la Casa Reial han assegurat a Efe que la trobada va tenir lloc en un "àmbit de viatge privat" i que va ser "estrictament protocol·lària, sense cap mena de reunió prèvia ni posterior i sense transcendència institucional". També han remarcat que la trobada es va produir en una zona d'autoritats del circuit.

Borrell ha aprofitat la roda de premsa per fer públic que el govern espanyol està treballant per un "protocol de seguiment" per tenir "més control" de la venda d'armes. I pel que fa al cas concret de l'Aràbia Saudita, ha recordat que des de la crisi per la venda d'armes amb el govern saudita "no hi ha hagut més contractes" tot i que hi ha hagut diverses empreses que ho han demanat. Al seu torn, el ministre d'exteriors alemany ha explicat que el seu país ha decidit suspendre els contractes amb l'Aràbia Saudita mentre no s'hagi tancat la investigació del cas Khashoggi i continuï la guerra al Iemen.