Bosch demana disculpes "pel dolor que hagi pogut provocar" el cas d'assetjament sexual a Exteriors

"El conseller d'Acció Exterior […] demana disculpes pel dolor que hagi pogut provocar aquest cas a les persones afectades i al seu entorn". Amb aquestes paraules, i a través d'un comunicat, ha reaccionat la conselleria al cas d'assetjament sexual en aquest departament de la Generalitat revelat per l'ARA i que afecta l'excap de gabinet del mateix Bosch, Carles Garcias. Bosch també assegura que "rebutja i condemna rotundament les actituds masclistes".

En el mateix comunicat, la conselleria defensa la seva actuació en el cas assegurant que, en aquell moment, després de rebre informacions "sobre actituds masclistes i sexistes d'un treballador eventual del departament", va impulsar d'ofici "una investigació interna per tal d'esclarir els fets". Com que la investigació "no va desmentir els fets", se li va obrir a Garcias, militant d'Esquerra, un nou procés intern, en aquesta ocasió de "forma coordinada amb Esquerra Republicana de Catalunya" i que continua obert. La conselleria explica que finalment va decidir cessar Garcias perquè va considerar que "els comportaments investigats eren contraris als valors republicans". El departament no dona cap explicació sobre el fet que, com publica l'ARA, el conseller va estudiar l'opció de recol·locar-lo com a director general i que al final ho va descartar. De fet, quan Garcias va explicar a Twitter que ja no era cap de gabinet, un dels comentaris que va rebre va ser el del mateix conseller: "Ha estat un gran plaer i un aprenentatge comú. Gràcies i continuem a prop".

ERC també ha reaccionat amb un comunicat en la mateixa línia que el del departament. Al·lega que quan va tenir coneixement del procés iniciat per Acció Exterior, la vicesecretaria general de Dones d'Esquerra Republicana, que lidera Raquel Sans, va abordar el tema d'ofici i es va iniciar un procés d'investigació. El procés no està tancat, segons admet el partit, que també exposa, però, que en un punt de la investigació, com que les informacions ja eren "suficients", es va instar el departament a fer fora Garcias –tal com va fer–. Ara el responsable de compliment ètic haurà d'emetre un informe sobre el cas, però, tot i que encara no s'ha fet, Esquerra ja va suspendre cautelarment de militància i de tots els seus càrrecs interns Garcias. La suspensió de militància, però, no es va produir fins a la setmana passada, més d'un mes després que se'l fes fora de la seva feina a Acció Exterior.

Segons ha pogut saber l'ARA, Garcias està citat aquest mateixa setmana amb l'advocat que el partit ha situat al capdavant de la compliance, la investigació interna per assetjament sexual que encara està en marxa. La investigació no va arrencar fins al gener, tot i que la decisió de fer fora Garcias és del novembre, i l'advocat fins ara ja ha citat testimonis i víctimes. Algunes veus del partit reconeixen que una de les opcions és l'expulsió definitiva de la militància de Garcias en funció de les conclusions a les quals arribi l'advocat, que podria obrir peces separades si creu que hi ha males praxis més enllà de les de l'excap de gabinet de Bosch.