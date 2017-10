Brussel·les torna a ignorar la crida del Govern

Europa no vol saber res del Govern català ni de la nova crida del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, “a reaccionar” davant la manca de diàleg per part d’un govern espanyol que “empara i tolera la violència de l’extrema dreta”. Durant la conferència de premsa que Puigdemont va celebrar ahir a Brussel·les -on dilluns va viatjar amb la meitat del Govern-, el president va retreure a la UE que estigui “posant fi a la idea d’Europa” permetent a Mariano Rajoy que pugui arribar a ficar 30 anys a la presó membres d’un govern democràtic.

Les crítiques de Carles Puigdemont no van tenir cap efecte. “La nostra posició és exactament la mateixa que fa unes setmanes”, va assegurar ahir a l’ARA un portaveu de la Comissió Europea. “No comentem comentaris d’altres persones”, va dir en referència a la crida de Puigdemont a no quedar-se de braços plegats davant de tot el que està passant a Catalunya.

Brussel·les torna a ignorar el Govern, ara cessat per l’executiu espanyol. Ja fa dies que la Comissió Europea ha abandonat la neutralitat per adherir-se a les tesis de Rajoy. L’executiu comunitari avala totes les mesures incloses a l’article 155, començant pel cessament del Govern. Considera que Madrid actua avalat per la Constitució espanyola i reclama una solució “en el marc constitucional”. Per a Brussel·les, no hi ha grisos.

El Govern tampoc ha tingut el suport dels estats membres. Els grans socis, com Alemanya i França, també han fet costat a Rajoy i van deixar clar des del primer moment que no compartien la DUI ni reconeixien la independència de Catalunya. Alguns països han preferit no reaccionar a la DUI en una actitud que es podria entendre com un suport implícit a Catalunya, però són una minoria. Amb tot, cada vegada és més clar que l’estratègia de Puigdemont d’internacionalitzar el Procés i buscar suport a la UE no està funcionant. Dirigents sobiranistes han reconegut en els últims dies que estan “decebuts” amb la reacció europea.

Bèlgica marca distàncies

Puigdemont i els set consellers que es troben a la capital comunitària tampoc han trobat l’escalf de Bèlgica. El primer ministre del país, Charles Michel, ahir va marcar distàncies amb Carles Puigdemont. En un comunicat, Michel va assegurar que el seu govern no ha convidat Puigdemont a Bèlgica ni ha fet cap “gestió” en aquest sentit. “La lliure circulació a l’espai Schengen li permet estar present a Bèlgica sense cap formalitat”, va subratllar el liberal francòfon.

Michel va deixar clar que no tractarà Puigdemont com a president. “Serà tractat com qualsevol altre ciutadà”, va assegurar. I va afegir que “l’estat vetllarà pel respecte a l’estat de dret”. El primer ministre belga va afegir que el president de la Generalitat “té els mateixos drets i deures” que la resta dels ciutadans comunitaris.

El liberal francòfon, però, va insistir en la seva crida al diàleg “en el marc de l’ordre nacional i internacional”. El primer ministre belga és el líder europeu que més ha criticat la manca de diàleg del govern espanyol. Les seves crítiques a la violència policial i la seva crida a la mediació europea si fracassava el diàleg li van costar un conflicte diplomàtic amb Espanya. Els últims dies Michel ha tingut conflictes també amb els seus socis de govern i amb l’oposició per l’arribada de Puigdemont. El comunicat és un intent de calmar les aigües a casa seva.