Budó defensa que Puigdemont torni a liderar JxCat a les eleccions catalanes

Les eleccions catalanes encara no tenen data, però la política a Catalunya ja està en plena precampanya electoral. La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó (JxCat), n'ha donat una mostra aquest dilluns. En una entrevista a Ràdio 4 ha parlat sobre qui hauria de liderar la llista del seu espai polític i ha carregat contra el seu soci de govern, ERC.

En el primer àmbit ha defensat que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont hauria d'encapçalar la candidatura de JxCat malgrat que, ara mateix, exerceixi d'eurodiputat i estigui a l'exili. Segons Budó, és "el president legítim" i seria la manera de "reparar els drets polítics" de l'expresident. Malgrat això, ha dit que és una "opinió personal" i que JxCat, que encara no té candidat, l'haurà de decidir pròximament.

Budó també ha criticat el seu soci de coalició, ERC. En concret, ha criticat el president del Parlament, Roger Torrent (ERC), per l'episodi de dilluns passat a l'hemicicle. Per a Budó, Torrent hauria d'haver anul·lat el ple fins que JxCat i ERC haguessin trobat una sortida consensuada perquè el president de la Generalitat, Quim Torra, pogués votar. "Em va decebre que no fóssim capaços d'arribar a un acord. Calia anul·lar el ple i parlar de portes endins", ha dit. Budó ha retret a Torrent que s'assabentessin que Torra no podria votar "gairebé en directe" i que permeti que "la repressió" afecti el funcionament de la cambra catalana. Precisament, aquest cap de setmana, en una entrevista amb l'ARA, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, lamentava rebre aquest retrets de JxCat.

Malgrat les crítiques contra els republicans i el fet que el president Torra hagi anunciat que convocarà eleccions quan el Parlament aprovi els pressupostos del 2020, Budó ha assegurat que entre JxCat i ERC no hi ha un trencament, sinó un "distanciament". En aquest sentit, s'ha mostrat convençuda que després dels comicis s'hauran de tornar entendre per governar de nou. "Amb ERC ens hem de continuar entenent. La gent del país no entendria una altra cosa que seguir treballant plegats per aconseguir la independència", ha dit. A més, ha negat qualsevol possibilitat que el seu partit repeteixi a la Generalitat el pacte que va fer amb el PSC a la Diputació de Barcelona. "És del tot improbable i del tot descartable", ha resumit.

Reunió amb Sánchez

Aquest dijous es reuniran a Barcelona el president català i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, i Budó ha insistit que Torra portarà a la trobada la demanda d'una amnistia i de l'autodeterminació. També ha reiterat que aquesta cita hauria de servir per fixar les bases de la futura taula de negociació entre el govern català i l'executiu central. La taula s'hauria de reunir en les properes setmanes, després que dijous passat Sánchez rectifiqués la seva intenció de posposar-la sine die. El president espanyol ha mostrat molts vaivens en la seva posició envers el president català, però al final l'ha acabat acceptant com un interlocutor vàlid.

Budó també ha explicat que el president Torra presentarà aquesta setmana davant del Tribunal Suprem (TS) el recurs de cassació contra la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el va inhabilitar com a president de la Generalitat. Sobre si l'independentisme ha d'apostar en el futur més immediat per la desobediència, ha exposat que és "una estratègia a no perdre de vista" si l'Estat no accepta un referèndum acordat.