Torra retreu a Sánchez la utilitat de les reunions amb els presidents autonòmics: "Són l'eco dels dissabtes"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha qüestionat avui la utilitat de les reunions de Pedro Sánchez amb els líders autonòmics i ha lamentat que aquestes trobades s’hagin convertit en “l’eco dels dissabtes”, ja que el president espanyol “es limita a repetir els anuncis fets el dia abans en roda de premsa”. Per aquest motiu, el president Torra ha instat Sánchez a celebrar aquesta trobada els dissabtes per tal de fomentar el debat i les propostes territorials i que, posteriorment, el president espanyol traslladi als ciutadans “el que s'ha decidit entre tots”. “Posem la vida i la salut dels ciutadans per davant de qualsevol altre criteri en la presa de decisions”, ha sentenciat.

Torra ha demanat avui al president del govern espanyol, com ja va avançar ahir, recuperar la capacitat de gestió de la pandèmia a Catalunya, perquè com més a prop dels ciutadans es prenguin les decisions, millor. “Si alguna cosa ha quedat clara de la fase del confinament és que la centralització no ha funcionat”, ha assegurat durant la reunió amb el president del govern espanyol. El cap de l’executiu ha recordat que la lentitud del govern espanyol en la presa de decisions pot acabar convertint aquesta crisi sanitària no només en una crisi econòmica i social, sinó en una crisi humanitària. “Hem de fer tot el que estigui a les nostres mans perquè això no passi”, ha afirmat.

Davant d’aquesta situació, el cap de l’executiu català ha plantejat tres solucions davant el procés de desconfinament: aixecar l’estat d’alarma general, mantenir l’estat d’alarma a alguns territoris (deixant fora els que vulguin afrontar la seva pròpia gestió del desconfinament) o modificar l’estat d’alarma perquè l’autoritat competent siguin els governs territorials. “No sé com es pot decidir des de Madrid sense tenir en compte l’opinió unànime de la comunitat mèdica i científica catalana”, ha dit amb contundència Torra.

En la mateixa línia, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha criticat avui la dinàmica de les reunions telemàtiques dels presidents autonòmics amb el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, per abordar la crisi del coronavirus. "Mai és un diàleg, sempre és un monòleg", ha sentenciat en una entrevista a RAC1 just abans que s'iniciés la setena reunió des que es va declarar l'estat d'alarma. "No s'escolta ni es té en compte l'opinió i la perícia dels diferents territoris", ha afegit.

Si bé en la reunió de la setmana passada van apreciar un canvi de to –ha explicat Budó–, "potser només eren les bones intencions del moment i va ser una cosa que després no va tenir continuïtat, com es pot veure". Així, ha lamentat que en la roda de premsa d'ahir Sánchez ja va anunciar decisions que, segons ella, s'haurien d'haver pres de manera consensuada amb les comunitats autònomes, i ha demanat al govern espanyol que "repensi" algunes d'aquestes qüestions tenint en compte el que proposin avui els presidents. Budó ha recordat que el mateix Sánchez hagi acceptat que la desescalada "es faci de manera gradual, esglaonada i territorialitzada i que no es pot aplicar de manera uniforme". "Podem treballar de manera coordinada, consensuant decisions, no tenim cap problema en treballar coordinadament. Però nosaltres volem gestionar Catalunya", ha conclòs.

Manté que als països petits s'ha gestionat millor la pandèmia

Budó també ha respost a les crítiques sobre la seva afirmació que una Catalunya independent hauria gestionat millor la pandèmia: "A la pregunta de si ho hauria fet millor, primer vaig dir que ho hauríem fet diferent, perquè ens hauríem confinat 15 dies abans". Sigui com sigui, ha mantingut que els "països petits que han gestionat el tancament de fronteres a temps han tingut una incidència molt més baixa de coronavirus", que és el que la Generalitat hauria fet, ha afirmat.

"Jo no he dit mai que Espanya ens mati; mai diria res en aquest sentit", com tampoc comparteix, ha dit, les declaracions al respecte del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, que va dir que "Espanya és mort i atur", encara que l'ha felicitat per la gestió de la pandèmia en el seu àmbit.