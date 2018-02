Els CDR converteixen el MWC en un altaveu del conflicte català

Cada vegada es fa més difícil trobar una tarda sense protestes a Barcelona, i cada dia és més fàcil saber quan comencen, però no quant de temps duraran. Els Comitès de Defensa de la República (CDR) han arrencat aquest dilluns a la tarda una nova manifestació que esperen prou massiva com per tallar la carretera des de la Plaça d'Espanya fins a Plaça Catalunya, complicant als congressistes del Mobile World Congress tornar a casa després de la primera jornada del Congrés.

El cap de setmana va arrencar divendres al matí amb els encadenats en suport dels presos polítics a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les protestes es van allargar fins la nit - i la ressaca de dissabte, ja que desenes de persones van acampar davant de la comissaria de Travessera de les Corts-. Diumenge, l' arribada del rei Felip VI va tornar a encendre els ànims. Les manifestacions van col·lapsar Via Laietana i van durar fins la nit. Durant la protesta es van viure moments de tensió entre els manifestants i els Mossos, que segons van informar, van haver d'actuar amb la "mínima força imprescindible" i van deixar un resultat de 19 persones ferides de poca gravetat.



Entremig, la plantada de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del Parlament, Roger Torrent, al besamans del rei van deixar constància que el discurs del monarca del 3 d'octubre -en què va carregar durament contra el Govern de Puigdemont- ha marcat un abans i un després en la relació de la ciutat amb el cap de l'Estat.

La primera aparició pública de Felip VI a Barcelona després de l'esclat de l'1 d'octubre ha aixecat la tensió entre la ciutadania en un moment que per als CDR és idoni per tractar d'internacionalitzar el conflicte català. El major congrés mundial de la indústria de telefonia mòbil acostuma a rebre desenes de milers de congressistes -enguany se n'esperen uns 100.000. Ahir, desenes de membres dels CDR van rebre diversos assistents al MWC amb globus grocs a l'aeroport i van repartir-los llaços grocs.