Felip VI esquiva el clima polític en la seva primera intervenció a Catalunya després de l'1-O

Assenyalat pel seu inesborrable discurs del 3 d'octubre, el rei Felip VI ha ignorat el clima polític en la seva primera intervenció a Catalunya des que va rebutjar el referèndum de l'1 d'octubre i l'aturada de país dos dies més tard i va deixar via lliure a l'aplicació de l'article 155. En el sopar de gala del Mobile World Congress (MWC), el monarca ha donat la benvinguda a la fira tecnològica en català, castellà i anglès. En el seu parlament ha subratllat el "compromís i la col·laboració entre el govern espanyol, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona" per fer possible "aquest èxit continuat". "La cooperació institucional amb objectius clars i en benefici de tots és una clau evident d'aquest èxit", ha assenyalat en català. Un discurs aplaudit per tothom menys pel president del Parlament, Roger Torrent, que ha evidenciat el seu malestar amb la Corona.

En anglès, el ministre d'Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha reivindicat el paper de la tecnologia digital i ha destacat la necessitat que els països facin avenços en aquest àmbit. "Els que no en facin, queden enrere", ha apuntat. Abans ha parlat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha focalitzat el discurs en Barcelona com a ciutat emprenedora i orientada als seus veïns.

Freda rebuda al Palau de la Música

Feia hores que no es podia passejar per la Via Laietana ni pels carrers adjacents al Palau de la Música quan a les 19.30 el cordó policial ha permès que el cotxe de Felip VI arribés a la cita amb el sopar d'inauguració del MWC, que se celebra per tretzena vegada a Barcelona. Ha arribat acompanyat per la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, i dins del Palau l'esperaven, entre d'altres, el ministre d'Agenda Digital, Álvaro Nadal, el delegat del govern espanyol, Enric Millo, el president de la cambra de comerç, Miquel Valls, l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, el conseller delegat de GSMA, John Hoffmann, i el president del Banc Mundial, Jim Yong Kim. El primer de saludar-lo, però, ha estat el cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.

Centenars de persones es manifestaven des de primera hora de la tarda al centre de Barcelona per criticar la presència del rei. Crits de "Llibertat presos polítics", "Fora el Borbó" i "Independència" han estat majoritaris, però també s'hi ha concentrat un centenar de persones –convocades per la plataforma Tabàrnia– per agrair la presència del monarca i demanar, entre altres coses, l'empresonament del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

540x306 El Rei saluda a les autoritats al tradicional besamans / OT SERRA El Rei saluda a les autoritats al tradicional besamans / OT SERRA

A diferència del que havia passat fins ara, al sopar no hi ha representació institucional de la Generalitat. Puigdemont, que l'any passat va agrair la cordialitat de Felip VI durant el sopar, és a l'exili i els alts càrrecs de la Generalitat han decidit boicotejar l'acte. També han plantat el rei a la seva arribada al Palau de la Música el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no han volgut participar en el tradicional besamans, com a forma de protesta pel suport del rei a l'actuació policial de l'1 d'octubre. Tant Torrent com Colau sí que participen, però, en el sopar de suport al MWC.

Lluny de les càmeres, Colau i el rei han accedit junts al menjador on té lloc el sopar, però s'han separat just en entrar, de manera que les càmeres no han pogut captar com ha estat la salutació. Tampoc amb Torrent. Les principals autoritats són en una taula rectangular al centre de la sala: Santamaría seu al costat dret del rei, que té al davant el ministre Álvaro Nadal; aquest, al seu torn, té a la dreta Torrent, que seu al costat de Colau.