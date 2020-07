La meitat dels espanyols empitjora l'opinió sobre el govern de Sánchez pel coronavirus, segons el CIS

Gairebé la meitat dels espanyols reconeix que la imatge que té del govern espanyol ha empitjorat per la gestió de la crisi del coronavirus, malgrat que la pandèmia va enganxar a la coalició entre el PSOE i Unides Podem gairebé acabada de formar. És el que es desprèn d’una enquesta monogràfica publicada pel Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) sobre "benestar emocional" després des la crisi sanitària, elaborada entre el 5 i el 8 de juny. Un 45,8% dels espanyols consideren que la crisi ha desgastat l’executiu de Pedro Sánchez, enfront d’un 28,1% que asseguren que ha millorat, mentre que un 18% consideren que continua igual.

Una posició intermèdia l’obtenen els governs autonòmics i municipals. Un 38,2% milloren l’opinió sobre el govern de la seva comunitat, mentre que un 30,7% l’empitjoren. En el cas dels ajuntaments: un 44,2% aplaudeixen la tasca duta a terme, i un 19,3% els donen una nota negativa.

La imatge de l’executiu espanyol –a més de la de la UE, censurada per un 32,2% dels enquestats, i la dels mitjans, per un 37,7%– és la que pateix un major desgast, mentre que el col·lectiu que més millora són el sanitari i el de les ONG, seguit de les forces armades i els cossos de seguretat de l’Estat. Un 75,3% dels enquestats alaben la tasca de tots els professionals del sistema sanitari durant la crisi i només un 8,2% afirmen que la seva opinió ha empitjorat. L’exèrcit, involucrat en l’operació Balmis, millora la imatge pública per a un 58,3%, un percentatge similar al de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

A favor de les multes

Pel que fa a les mesures coercitives per frenar el coronavirus, un 73% creuen que són necessàries mesures impositives com sancions i multes perquè es compleixin les normes, com l’ús de mascaretes en espais públics o la distància de seguretat, i només el 22,4% pensen que n'hi ha prou a confiar que les persones compliran de forma voluntària. En l’enquesta han participat un total de 937 persones i vuit de cada deu consultats consideren que durant la desescalada moltes persones han començat a saltar-se les normes. El sondeig conclou que al 89,1% dels espanyols els preocupa molt o bastant la situació que viu Espanya, tot i que un 44,9% afirmen que no tenen por de posar-se malalts. Ara bé, un 60% creuen que quan acabi la pandèmia les coses ja no seran com abans.