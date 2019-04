El CIS dona al PSOE fins a 138 escons, el doble que el PP, que no suma amb Cs i Vox

L’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques abans de les eleccions del 28 d’abril, publicat aquest dimarts, atorga una victòria incontestable al PSOE, que se situaria entre 123 i 138 escons, a la vegada que preveu una patacada del PP, que perdria gairebé la meitat dels seients al Congrés, fins als 66-76 escons, dels 137 que en té ara. Amb aquests resultats, els conservadors no tindrien possibilitat de governar ni tan sols sumant els suports de Ciutadans i Vox. El partit taronja es quedaria en una forquilla d’entre 42 i 51 diputats, un salt respecte els 32 que en té ara, mentre que la ultradreta entraria al Congrés amb de 29 a 37 escons. Navarra Suma, la coalició de Cs, el PP i UPN, afegiria entre un i dos diputats més a aquesta suma, que es quedaria en 166 escons en la part mes alta de la llista, a 10 de la majoria absoluta, que es troba en 176.

Totes les possibles opcions de govern, doncs, passarien per el PSOE, que podria triar entre una majoria de l’estil de la moció de censura, amb Unides Podem, que també cauria dels 71 diputats actuals a una forquilla d’entre 33 i 41, després de perdre alguna de les confluències. Amb aquestes dades, Pedro Sánchez podria arribar a plantejar-se fins i tot prescindir dels suports dels independentistes i del PNB, perquè només amb Podem, en la part alta de les previsions, sumaria 179 escons, als quals encara caldria afegir antigues confluències dels liles com Compromís, que podria sumar fins a dos escons més. En la part mitjana de la forquilla, Sánchez en tindria prou amb sumar el PNB a la majoria de govern, mentre que en la part baixa, li caldria el suport d’ERC.

També tindria l’opció Sánchez de buscar una majoria de govern amb Ciutadans. Tots dos partits sumarien fins a 189, però aquesta majoria no estaria assegurada, perquè en la part baixa de les previsions es quedarien en 165 seients, a 11 de la majoria absoluta. Ciutadans ha descartat en repetides ocasions durant la campanya que tingui cap intenció de fer Pedro Sánchez president, i amb aquests resultats, una operació per demanar el cap del secretari general socialista a canvi d’investir un altre candidat del PSOE sembla impossible.

L’enquesta del CIS assenyala també la possible entrada del Pacma al Congrés, amb entre 0 i 2 escons, un dels quals el podria obtenir per Barcelona. També destaca de les dades del baròmetre l’elevat nombre d’indecisos, que se situa en un 29,8% entre els que no ho tenen decidit encara i els que no saben si votaran ni què.

L’enquesta del CIS és la primera amb ‘cuina’ des del canvi de metodologia imposat pel nou director, l’exmembre de l’executiva socialista José Félix Tezanos, que fins ara havia presentat la intenció directa de Vox. Això havia provocat la crítica en bloc de l’oposició, que considera que el sociòleg socialista afavoria el seu partit amb els càlculs. Aquest cop, però, l’enquesta no reforma el missatge de campanya que en els últims dies ha enviat Pedro Sánchez, assegurant que la possibilitat d’una suma de les dretes existeix, per mantenir mobilitzat l’electorat d’esuqerres, i després d’arribar a la conclusió que l’abstencionisme és la principal amenaça perquè Sánchez pugui reeditar el càrrec de president espanyol. Sigui com sigui, és l’enquesta amb una mostra més gran de les que es fan a Espanya abans dels comicis, amb 16.000 entrevistes.

ERC guanya a Catalunya

A Catalunya, ERC guanyaria les eleccions, seguida del PSC, i superaria amb molta claredat Junts per Catalunya. Així, mentre que els republicans sumarien 17 o 18 escons, els socialistes n’obtindrien de 12 a 14, i la candidatura de Jordi Sànchez assoliria només entre 4 i 5 escons. En comú Podem, per la seva banda, obtindria un dur correctiu fins als 5 o 7 seients al Congrés, després de guanyar els comicis el 2015 i el 2016.

Entre els partits nacionalistes espanyols, Ciutadans guanyaria la partida al PP, amb quatre escons davant de l’únic seient que obtindria la candidatura de Cayetana Álvarez de Toledo, que només s’asseguraria el seu seient i es veuria fins i tot superada per Vox, per a qui el CIS preveu una entrada amb força a Barcelona, amb tres escons, per sobre fins i tot de JxCat a la demarcació.

El PSOE avisa del “risc” de confiar-se

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha considerat que els resultats del CIS van en la línia de la resta d’enquestes i ha destacat que el seu partit és l’únic amb representació en gairebé tot l’Estat, tant a l’Espanya interior com a “l’Espanya plurinacional”. Tot i així, ha destacat la xifra d’indecisos, que és la més alta en un sondeig d’aquestes característiques. Segons ella, el PSOE és el partit que “més confiança” genera als ciutadans, tot i que existeix “un gran risc” de “retrocedir” per l’elevat nombre d’indecisos que pot fet virar els resultats. Lastra ha recordat que el CIS a Andalusia també va apuntar que podrien governar, i per això ha fet una crida a no confiar-se, i ha recordat que “cada vot és decisiu”.