CSQP demana a Puigdemont que convoqui eleccions i renunciï a la DUI per evitar el 155

Convocatòria d'eleccions immediata i sense DUI. Aquesta és la petició que ha fet el president de CSQP, Lluís Rabell, al president de la Generalitat, Carles Puigdemont. L'objectiu, segons el líder de la confluència d'esquerres, és preservar l'autonomia de Catalunya i aquesta és, segons ell, l'única via per aconseguir-ho. "Vostè sap quins són els moviments que hauria de fer per desactivar el 155. Li demanem que els faci, perquè té l'obligació política i moral de fer-ho", li ha dit des del faristol de l'hemicicle del Parlament.

De fet, tot i que Puigdemont no ha participat en el ple d'aquest dijous, els portaveus de l'oposició l'han estat interpel·lant de manera contínua. Rabell li ha recordat que "ningú té el dret de jugar a l'autogovern per una juguesca partidista". Preservar les institucions, encara que sigui a costa d'acceptar les condicions del PP i del PSOE (tot i que els populars no han aclarit si retirarien el 155 en cas d'eleccions) és, ara per ara, la prioritat per als representants dels comuns al Parlament.

Segons Rabell, si Puigdemont evita la intervenció de la Generalitat, els tindrà "al costat" per defensar la democràcia i per pressionar l'Estat per aconseguir el diàleg que finalment condueixi a un acord sobre un referèndum pactat. I no només als comuns: Rabell ha pronosticat que la ciutadania progressista de tot el país estaria al costat del Govern, com ho ha estat per exigir la llibertat de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart.

"Li demanem que dialoguin de debò i que no cremin les últimes oportunitats. La majoria social no la tindrà: la dinamitarà, si avancen pel camí de la DUI", ha assenyalat. I, dirigint-se al PSC i al PSOE, ha reclamat que també ells dirigeixin la pressió al PP per forçar el diàleg amb la Generalitat i evitar l'aplicació del 155. "No hi ha reforma constitucional progressista que pugui arribar via 155; al contrari", ha subratllat.

Finalment, Rabell s'ha dirigit directament al vicepresident, Oriol Junqueras, a qui ha retret que minimitzi la "fuga d'empreses" i que sigui el principal defensor de "tirar pel dret". "Si mostra la mateixa responsabilitat en la gestió de l'economia que en la del país, anem preparats", ha lamentat. "Evitar la fractura irreversible de la nostra societat és la primera condició per a l'autogovern", ha conclòs.