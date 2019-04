El Parlament reclama a Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions

El Parlament ha reclamat aquest dijous al president de la Generalitat, Quim Torra, que se sotmeti a una qüestió de confiança o convoqui eleccions davant la manca de pressupostos i la pèrdua de la majoria parlamentària del Govern. La demanda, inclosa en una moció del PSC, ha tirat endavant gràcies als vots de tots els grups, a excepció d'ERC i JxCat (els partits a l'executiu), i després que la CUP es negués a participar de la votació d'un text que ha qualificat de "presa de pèl". Els anticapitalistes, tot i això, també han reclamat un avançament electoral.

El text s'ha provat per 62 vots a favor, 61 en contra i cap abstenció. El sentit del vot dels quatre diputats cupaires era clau pel desenllaç de la moció, que no hagués tirat en contra si haguessin votat en contra. La diputada del partit Maria Sirvent ha estat l'encarregada d'anunciar que no votarien perquè els socialistes, que "van fer Soraya Sáenz de Santamaría presidenta de la Generalitat" i que són "protagonistes institucionals del 155", no tenen "cap legitimitat". "Ens sembla una presa de pèl i no participarem de la votació", ha sentenciat, però sí que ha demanat a Torra que fixi una data per a la celebració d'uns nous comicis.

El text dels socialistes denuncia "la manca de respecte del Govern de la Generalitat pels acords presos pel Parlament de Catalunya durant la present legislatura" i la seva "inoperància", però Torra ja va deixar clar aquest dimecres al ple que no tenia intenció d'atendre a les peticions que li ha fet la majoria de l'oposició. El cap del Govern va qualificar d'"irresponsabiitat" avançar ara els comicis a Catalunya i va insistir que JxCat i ERC compten amb la "majoria" al Parlament per seguir governant. Amb tot, va desafiar la resta de partits a presentar una moció de censura si el volen desbancar.

En defensa de la moció, la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados, ha afirmat aquest dijous que el Govern "han dimitit de les seves responsabilitats" en els àmbits de l'educació, la sanitat i polítiques socials, i que per això "els catalans anem enrere". "Han oblidat la Catakunya real", s'ha queixat Granados, afegint que els socialistes estan "farts de símbols i gesticulació". I agafant-se a les apel·lacions a la "legitimitat" que sovint fa l'independentisme, s'ha preguntat "quina legitimitat té un Govern que no aprovara els seus pressupostos i que perd una de cada tres votacions" al Parlament.

JxCat defensa que la moció ha estat "políticament rebutjada"

Amb 5 vots bloquejats, el Govern depenia del vot en contra de la CUP. El vicepresident primer de la cambra, Josep Costa (JxCat), ha criticat el PSC per intentar alterar les majories aprofitant aquesta circumstància, fruit d'una "usurpació judicial". Preparant el terreny per l'anunci que minuts després farien els anticapitalistes, Costa ha fet èmfasi en què, en circumstàncies normals, el Govern no hagués perdut la votació. I, de fet, un cop ha tirat endavant la moció, Costa ha assegurat que, "políticament, la moció ha estat rebutjada".

"El Govern té l'absoluta certesa de seguir comptant amb el suport explícit dels mateixos diputats que el van investir", ha afirmat en relació als 66 vots que sumarien si Antoni Comín -que no està suspès-, Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull votessin. Però JxCat insisteix en no acollir-se a la delegació de vot que fa que, en canvi, Oriol Junqueras i Raül Romeva, sí hagin pogut votar a través del president del grup d'ERC, Sergi Sabrià.

Sigui com sigui, la portaveu d'ERC, Anna Caula, retret al PSC que plantegi una "moció de censura encoberta" i que ho faci per "electoralisme". Acusant els socialistes de voles "treure profit de la repressió de l'Estat", la republicana els ha retret la seva falta de "valentia" per "impulsar una alternativa real de bon govern". "Entomin els reptes que tenen com a oposició i plantegin una moció de censura amb candidat alternatiu", ha reptat als de Miquel Iceta, reivindicant el Govern Torra com un executiu "seriós", "rigorós" i que treballa pel conjunt de la ciutadania. "L'objectiu d'aquest Govern és treballar per una República inclusiva", ha sentenciat.

Cs dona suport al text amb la boca petita

Cs no podia esquivar el debat, tot i que a una setmana de començar la campanya electoral no tenia cap interès en la moció socialista. De fet, la diputada Lorena Roldán ha criticat obertament el PSC i el PSOE "per fulminar l'advocat de l'Estat que volia acusar els líders independentistes de rebel·lió; per parlar d'indults; per silenciar l'informe que diu que hi ha adoctrinament a les escoles catalanes; etc". "S'han empassat el marc sobiranista", ha insistit, mentre amb la boca petita explicava que votarien a favor de la moció perquè "defensar els drets dels catalans és defensar un Govern sense Torra".

Des dels comuns, Susanna Segovia també ha aprofitat per marcar perfil propi, si bé ha acabat justificant el suport al text socialista per forçar una sortida a la "situació de paràlisi" que viu el país. Destacant la preferència de la qüestió de confiança per davant dels comicis, ha reflexionat: "Potser les eleccions no són la millor solució, però [...] aquest és el govern del desgovern".