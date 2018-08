La CUP avisa el Govern sobre els pressupostos "No tornarem a caure en la mateixa trampa del xantatge"

El diputat de la CUP Carles Riera ha avisat a la Generalitat que aquesta vegada la seva formació "no tornarà a caure en la mateixa trampa del xantatge" pel que fa als pressupostos. En una entrevista a l'ACN, Riera ha explicat que la formació de l'esquerra independentista va permetre l'any passat l'aprovació dels comptes per fer possible l'1-O, però ha afegit que després es va demostrar que "no calia aprovar aquells pressupostos per fer el referèndum".

"Per trencar amb l'Estat i fer efectiva la independència no ens cal un pressupost autonòmic. Que no ens vulguin tornar a enredar. Aquest xantatge de o ens doneu suport als pressupostos o no podem tirar endavant la independència és mentida", ha afegit. D'altra banda, el diputat cupaire s'ha mostrat molt crític amb la possibilitat de convocar eleccions si no es poden aprovar els comptes que el president de la Generalitat, Quim Torra, va posar sobre la taula en una entrevista a l'ACN.

Segons Riera, seria un "acte de covardia" i l'ha instat a fer efectiva la república aquesta legislatura. "Estem tornant al 'masisme' una altra vegada?", ha preguntat. Riera ha volgut deixar clar que els diputats de la CUP al Parlament "no col·laboraran amb cap instrument que tingui la finalitat de facilitar la governabilitat autonòmica", en referència als pressupostos per a l'any que ve.

El diputat de la CUP preveu que els comptes que presentarà el govern de Torra seran "en la línia de sempre" pel que fa a la fiscalitat i, d'altra banda, ha afirmat que la CUP no donarà suport a uns comptes que "s'adaptin a les imposicions de l'Estat". En cas que el Govern plantegi primer els pressupostos i deixi per després parlar sobre com s'ha de fer la república, Riera preveu que "el marc d'acord serà molt difícil i molt complicat".

Així doncs, el portaveu de la CUP només veu dues possibilitats per tal que la CUP pugui permetre l'aprovació dels pressupostos: "o ruptura primer o fer uns pressupostos que en si mateixos siguin un element de ruptura i de desobediència"