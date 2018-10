La CUP accepta finalment no citar les lleis de desconnexió per no comprometre els diputats processats

La CUP ha acceptat finalment, segons ha pogut saber l'ARA, no citar explícitament la llei del referèndum i la llei de transitorietat, les anomenades lleis de desconnexió, en la proposta de resolució que portarà avui al ple davant la petició de JxCat i ERC que no s'hi fes referència explícita per no comprometre la situació dels diputats processats i dels que estan sent investigats, com Josep Maria Jové, Lluís Salvadó o Lluís Guinó. D'aquesta manera, la proposta acordada estableix "el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació tal com es va manifestar en les disposicions aprovades en aquesta cambra per poder exercir aquest dret".

Acceptant l'esmena, segons remarquen fonts de la formació anticapitalista, es vol "reafirmar la sobirania del Parlament i fer prevaldre el dret a l'autodeterminació" sense citar dues lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, que les va declarar nul·les i inconstitucionals, després del recurs que hi va presentar el govern espanyol quan es van aprovar a la cambra catalana en el ple del 6 i 7 de setembre de l'any passat. "Ho fem en clau antirepressiva", afegeixen fonts de la CUP, que remarquen que la finalitat de la proposició és mostrar la determinació de les forces independentistes d'avançar cap a la República sense perjudicar els dirigents imputats.

Les dues grans forces independentistes ja havien mostrat ahir les seves reticències a validar el text inicial i han negociat a contrarellotge per consensuar un document que satisfés totes les parts. De fet, els lletrats ja van advertir que no s'havia d'admetre a tràmit, però la majoria independentista a la mesa va permetre que es pogués arribar al ple. El grup parlamentari del PSC també havia demanat que es reconsiderés l'admissió a tràmit de la proposta per la seva inconstitucionalitat. No és el primer cop que la CUP suavitza una proposta per rebre el suport de JxCat i ERC. A principis de març, els cupaires ho van fer amb la resolució per revalidar la DUI del 27-O per no perjudicar, com ara, la situació dels diputats processats.

La resta del document sí que es manté intacte i JxCat i ERC accepten una resolució que advoca per la "desobediència institucional i popular" i la "mobilització continuada i massiva" arreu del país davant la constatació que pactar un referèndum amb l'Estat és una "impossibilitat palmària". Els cupaires defensen que "només la conflictivitat que podria generar aquesta situació", combinada amb aliances internacionals i organismes diplomàtics, podria forçar l'Estat a un escenari de negociació que l'obligui a reconèixer "la sobirania del poble català".