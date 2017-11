La CUP assegura que els "constava" que l'Estat pretenia generar "conflictes violents al carrer"

La CUP ha assegurat aquest dissabte que els "constava" que l'Estat preveia generar "conflictes violents al carrer" per frenar la implantació de la República. Els cupaires s'han sumat a les afirmacions que ahir va fer la dirigent d'ERC, Marta Rovira, en què assegurava que el govern espanyol els havia amenaçat "amb morts al carrer" si no aturaven la independència.

El candidat al 21-D de la CUP, Carles Riera, ha explicat que els constava que "el CNI tenia prevista la possibilitat de generar conflictes violents al territori, fins i tot amb la complicitat de l'extrema dreta i acusar la CUP com a responsable". De totes maneres, Riera tampoc ha volgut revelar les fonts que els van fer arribar aquesta informació i ha avisat que si l'Estat els vol inculpar de generar algun tipus de violència "s'estarà inculpant a ell mateix", ha dit.

Riera ha acusat l'Estat de "practicar la violència judicial i policial" durant tot el Procés i fer-ho, ha dit, amb "absoluta impunitat". De fet, ha titllat l'estat espanyol "d'autoritari" per la manera com a reaccionat per frenar el procés sobiranista. "És la seva manera de frenar els canvis", ha assegurat Riera, que ha posat d'exemple la repressió policial de l'1-O i l'aplicació de l'article 155.

El 21-D: les "primeres eleccions de la República"

La CUP ha presentat oficialment aquest dissabte les llistes per les eleccions del 21 de desembre a l'auditori Fort Pienc de Barcelona. En l'acte hi han assistit el número 1 per Barcelona, Carles Riera; la cap de files per Girona, Natàlia Sànchez; el cap de llista per Tarragona, Xavi Milián, i també el número 2 per Lleida, Pau Juvillà. També hi havia la número 2 per Barcelona, Maria Sirvent i el número 3 per aquesta província, Vidal Aragonès.

Riera ha explicat que malgrat l'Estat vulgui presentar el 21-D com unes "eleccions autonòmiques, les eleccions del 21-D han de ser les primeres eleccions de la República". Per aquest motiu, els cupaires asseguren que un "triomf de l'independentisme" ha de servir per fer un pas endavant per "fer fora l'estat espanyol, per desobeir el 155, per lluitar contra la repressió i que els empresonats puguin sortir de la presó i el govern pugui tornar de l'exili", ha dit Riera. Un Govern que consideren del tot "legítim".

De moment, però, la CUP no vol fer travesses ni pronòstics sobre els escenaris de cara el 22 de desembre. Els cupaires han explicat que ara per ara se centren a preparar el camí cap a les eleccions i no volen avançar-se als esdeveniments. Riera, per exemple, no ha volgut avançar si la CUP donaria suport a una possible investidura de Carles Puigdemont.