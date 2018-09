La CUP convoca assemblees obertes amb l'objectiu que l'independentisme prengui la iniciativa

La CUP engega un procés participatiu d’assemblees territorials obertes a tota la població, convocades del 20 al 29 de setembre, per traslladar els debats estratègics fora dels despatxos un any després dels fets de la tardor passada. Davant d'un escenari "marcat per la repressió i per la desorientació del govern de la Generalitat i del Parlament", els membres del secretariat nacional i del grup parlamentari de la CUP-CC recorreran el territori per abordar les línies estratègiques de la CUP en el context actual i escoltar la visió de la gent per donar una perspectiva transversal al nou curs polític.

En els debats, es parlarà de "la verticalitat i l'opacitat en la presa de decisions dels partits de l’independentisme hegemònic", en al·lusió a JxCat i ERC, "la renúncia de les institucions a desobeir la legalitat espanyola o la gestió neoliberal i l'empitjorament de les condicions de vida de les classes populars, i també s'aprofundirà en l’anàlisi de l’octubre del 2017 i en tot allò que va fallar". L'objectiu és, segons remarquen els cupaires, compartir idees i propostes per donar resposta a la "repressió" i la "inacció" de l'executiu, capgirant la situació seguint l'esperit unitari de l'1-O i de l'Onze de Setembre.

"No podem cedir tota la iniciativa a l'Estat amb els judicis de la tardor, la resolució de la qüestió de la suspensió dels diputats exiliats i presos, o amb la falta d'atenció a una sanitat i una escola públiques amb molts problemes”, remarca el portaveu del secretariat nacional de la CUP, Lluc Salellas, per justificar la vintena d'assemblees que se celebraran arreu del país.