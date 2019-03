La CUP es planteja reclamar a Torra eleccions anticipades i exigeix un altre "cicle de desobediència"

El diputat de la CUP Carles Riera ha explicat aquest dilluns que el seu partit es planteja la possibilitat de demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, un avançament de les eleccions perquè veu el Govern i el Parlament "absolutament bloquejats" en defensa de la independència. "Si es confirma que això no va enlloc –la legislatura–, serà inevitable encarar unes noves eleccions catalanes que ens permetin capgirar la situació actual d'inacció", ha exposat en una entrevista de TV3.

Riera ha precisat que el partit anticapitalista no ha decidit encara si demanar o no aquest avançament electoral, però ha afegit que estan immersos en un debat estratègic sobre la situació política de Catalunya i que aquesta possible demanda de comicis "està sobre la taula". La CUP també veu justificat reclamar comicis perquè el Govern de Torra i el Parlament actuen "amb una obediència escandalosa i indignant a la Constitució, a l'Estatut i a l'estat espanyol, i que no va enlloc".

No és el primer cop que els cupaires debaten aquest escenari. Després que un consell polític extraordinari esvaís l’ombra d’uns nous comicis amb l’abstenció a la investidura de Quim Torra el 13 de maig, cinc mesos després, l'octubre de l'any passat, el principal òrgan de decisió de la CUP va debatre diferents opcions per desbloquejar la situació d'impàs, que passaven per exigir eleccions o deixar els escons buits en alguns debats, que va ser finalment l'alternativa escollida.

El desencís per la falta de concreció de JxCat i ERC a l’hora de treballar per la República, sumat a les divergències entre els dos partits per la delegació de vot dels diputats suspesos, va provocar que els cupaires decidissin moure fitxa i activar les bases per concretar quin havia de ser el paper de la formació a la legislatura.

Ara Riera ha dit que la seva organització advoca per iniciar "un nou cicle de desobediència civil i institucional necessàriament unilateral" que porti Catalunya a exercir la seva autodeterminació al marge de qualsevol negociació amb l'Estat. Riera ha avisat que el PSOE mai negociarà la independència, per la qual cosa ha considerat que cal tornar a intentar implementar la República i aquesta vegada complir-ho, aplicar-ho i no fer-se enrere" com va passar el mes d'octubre del 2017.

"La batalla per la ruptura amb l'Estat segueix estant a Catalunya i no a Madrid"

Riera ha defensat la decisió de la CUP d'aquest diumenge de no presentar-se a les generals, avalada per una àmplia majoria, i ha argumentat que la prioritat de la formació és centrar-se en les municipals perquè considera que allà és on es poden desenvolupar "polítiques tangibles d'autodeterminació". La CUP ha conclòs "que la batalla per la ruptura amb l'Estat segueix estant a Catalunya i no a Madrid", i ha criticat que ERC i JxCat segueixin pensant que hi ha marge per dialogar amb l'Estat sobre el futur polític dels catalans.

Riera ha considerat que l'única manera de fer avançar l'autodeterminació és "a través del conflicte i de la confrontació amb l'Estat", i ha conclòs que això no passa per presentar candidatures a les generals, sinó per activar la mobilització i la desobediència a Catalunya. Davant la possibilitat que una de les organitzacions que integren la CUP, Poble Lliure, presenti candidatura a les generals en solitari o en coalició, Riera ha assegurat que la CUP encara no té una decisió presa sobre què faria en aquest cas i si avalarien la seva estratègia.

Riera ha explicat que la CUP reunirà de nou el seu consell polític el dissabte 23 de març per decidir com "es concreta" el seu paper de cara a la campanya tenint present que ahir no es va votar el document en contra de presentar-se a les espanyoles i que aposta per fer una campanya agitativa durant les dues setmanes prèvies als comicis per teixir aliances a l’Estat contra el règim del 1978. Un altre dels escenaris possibles és que els cupaires es limitin a demanar l'abstenció per centrar-se en les municipals.