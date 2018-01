La CUP convoca un consell polític extraordinari per al 27 de gener per decidir si investeix Puigdemont

La CUP ha convocat un consell polític extraordinari i el grup d'acció parlamentària (GAP) per al dissabte 27 de gener a les deu del matí a la seu nacional de la formació anticapitalista per decidir si avalen la investidura del president Carles Puigdemont, segons ha pogut saber l'ARA. La reunió del consell polític, l'òrgan que fa d'intermediari entre les assemblees locals i el secretariat nacional, servirà per prendre una decisió definitiva sobre la investidura de Puigdemont davant la voluntat de Junts per Catalunya (JxCat) i del mateix president de ser investit a distància. ERC, que accepta Puigdemont com a candidat, també manté reticències sobre la fórmula per fer efectiva la investidura.

Aquesta tarda el diputat de la CUP Carles Riera ja s'ha reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent, a qui ha traslladat la seva voluntat d'investir Carles Puigdemont sempre que estigui disposat a "materialitzar la República". Riera ha explicat que els cupaires no proposen cap altre candidat a la presidència de la Generalitat i li reconeixen "plena legitimitat" a Carles Puigdemont com a president "legítim" després de l'aplicació de l'article 155, però també perquè forma part de la llista més votada entre els independentistes.

"La condició fonamental per a la CUP a l'hora de decidir el seu vot, per sobre de la persona, serà el programa polític", ha explicat Riera, que ha advertit que "no pot ser cap altre que el de la materialització de la República, el procés constituent i desenvolupar una legalitat republicana que afavoreixi el canvi social i econòmic". La CUP insisteix, doncs, que aquestes seran les condicions que posarà per donar el seu vot a la candidatura de Carles Puigdemont. Riera ha explicat que en les pròximes hores esperen poder programar trobades amb Junts per Catalunya per poder abordar aquestes condicions.

Riera també ha demanat a Torrent que "faci tot el possible" perquè tots els diputats puguin exercir el seu "dret a vot i que puguin ser investibles sense cap mena de condició", en referència als diputats que són a la presó i als que són a Brussel·les. El diputat cupaire creu que el Parlament ha de tirar endavant aquesta funció encara que això suposi "generar un conflicte amb l'estat espanyol". Riera ha assegurat que Torrent ha mostrat la seva "voluntat" d'abordar la investidura "intentant que no es vegi restringida per cap ingerència de l'Estat que suposi una disminució de drets".

Sigui com sigui, la CUP encara no té decidit el seu vot favorable a Carles Puigdemont, sinó que serà el seu consell polític qui ho acabarà fent, un consell polític que tindrà lloc només quatre dies abans del ple del debat d'investidura i dos anys després que aquest mateix òrgan refusés donar suport a la investidura d'Artur Mas després de l'empat a 1.515 vots que es va produir a l'assemblea de Sabadell. Davant d'aquest calendari tan ajustat, la mesa del consell polític emplaça les assemblees locals i territorials, així com les organitzacions que configuren el GAP, com Lluita Internacionalista, Arran o el SEPC, a enviar les seves propostes per al debat abans de dilluns al vespre perquè puguin ser incorporades al document final que votaran el dissabte següent els representants de les tretze assemblees territorials i de les organitzacions del GAP.

El debat intern arriba després que la CUP critiqués amb vehemència ahir el discurs del nou president del Parlament, Roger Torrent, per haver quedat molt lluny del mandat de l'1 d'octubre. Avui mateix Carles Riera, el cap de llista de la formació independentista, l'única que aposta obertament per la via unilateral, ha titllat d'"autonomista" el discurs del màxim responsable de la cambra catalana en una piulada al seu compte de Twitter i l'ha contraposat amb el del president de la mesa d'edat, Ernest Maragall. En aquest sentit, Riera s'ha preguntat si reclamaran el suport dels quatre diputats de la formació anticapitalista per investir un govern republicà o autonòmic.