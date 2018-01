Riera: "El discurs de Roger Torrent ha quedat molt lluny del mandat popular de l'1-O"

Tot i que celebra la constitució d'una mesa del Parlament de majoria independentista, el líder de la CUP, Carles Riera, ha carregat durament contra el primer discurs de Roger Torrent com a president del Parlament: "Ha quedat molt lluny del mandat popular de l'1-O".

"Hem decidit que deixem en suspens la decisió del nostre consell polític d'incorporar-se a la mesa del Parlament després d'escoltar Torrent", ha assegurat Riera, perquè el seu discurs "ha quedat molt lluny de qualsevol compromís amb la institucionalitat republicana". Els cupaires tenen marge per prendre aquesta decisió ja que, encara que la mesa estigui constituïda, un dels diputats independentistes podria renunciar-hi.

"S'ha allunyat de qualsevol inspiració republicana i s'ha enquadrat en l'actual marc estatutari i de la Constitució", ha lamentat Riera, que considera que Torrent hauria de "reprendre la tasca que havia iniciat Carme Forcadell abans que el 155 finalitzés la legislatura".

Per a la CUP, el discurs de Torrent "no va en el bon camí ni el bon sentit per construir consensos". "A la repressió i la dictadura de l’Estat només s'hi respon mossegant més fort, amb unilateralitat i desobediència tant civil com institucional", ha sentenciat. "Esperem que la mesa estigui a l’altura de la investidura, que comptarà amb l'oposició dels partits monàrquics, de l’Estat i de les seves institucions. La investidura d’un govern republicà només serà possible si obeïm el marc democràtic i desobeïm l’estatutari i institucional".

Riera ha "urgit", doncs, Junts per Catalunya i ERC a "pactar el programa d’acció de govern". "Estem molt lluny dels punts bàsics que han de consolidar el govern republicà", ha afegit. De cara a la investidura del Govern, Riera ha insistit que "la CUP no és cap xec en blanc": "La condició de Puigdemont a l’exili li atorga legitimitat per ser investit, però per a nosaltres són més importants els programes polítics. Només construirem consensos amb un programa que aposti per la República".