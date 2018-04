L'independentisme es reunirà en les properes hores per abordar què fer amb la investidura

Després del veto del Tribunal Suprem a Jordi Sànchez, l'independentisme buscarà una resposta conjunta. En primer lloc, la mesa es reunirà de mà i té previst analitzar la idoneïtat d'interposar una querella contra el jutge Pablo Llarena per prevaricació i, en segon lloc, els partits republicans han de consensuar les següents passes a seguir. No es divisa un consens encara en l'estratègia: la CUP ha exigit desobeir i investir Carles Puigdemont; ERC ha reclamat un candidat efectiu per fer Govern ja; i JxCat ha deixat en l'aire el pla D a l'espera de reunir-se amb els seus diputats presos i el president, Carles Puigdemont, la setmana que ve a Berlín.

La CUP, en roda de premsa al Parlament, ha exigit desobediència i ha demanat als partits independentistes que es posi "fil a l'agulla" i s'investeixi Carles Puigdemont, el candidat amb "més suports al Parlament". En declaracions als mitjans de comunicació, la diputada Maria Sirvent ha lamentat "les ingerències de l'aparell de l'Estat" i ha reivindicat "que es puguin exercir tots els drets civils i polítics de tots els diputats i diputades".

La CUP es va reunir abans-d'ahir amb Carles Puigdemont a Berlín. "Carles Puigdemont està disposat a presentar-se com a candidat", ha assegurat Sirvent, tot i que "ara vol esgotar" l'intent d'investir Sànchez, la candidatura del qual "defensa". "Ell entén que finalment hauríem de fer valer la sobirania del Parlament i la seva investidura", ha afirmat.

Sirvent ha anunciat reunions amb els grups parlamentaris d'ERC i JxCat per estudiar un posicionament conjunt després del cop judicial a la investidura de Sànchez. La CUP és partidària de mantenir la convocatòria del ple per "fer valer la sobirania del Parlament".