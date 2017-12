La CUP fixa aquest dissabte les condicions per garantir la majoria independentista

La CUP reuneix aquest dissabte el seu Consell Polític i Grup d'Acció Parlamentària (GAP) per primer cop des del 21-D. Els cupaires valoraran, entre d'altres qüestions, els resultats de les eleccions de fa una setmana, però també quina ha de ser la seva acció dins el Parlament a partir d'ara. Entre els escenaris que planteja la formació hi ha la possibilitat d'entrar a un govern que serveixi per tirar endavant la República.

Com va dir en campanya una vegada i una altra el candidat, Carles Riera, els anticapitalistes només hi entrarien si els seus dirigents aposten nítidament per materialitzar els resultats de l'1 d'octubre. Segons un document al qual ha tingut accés l'ARA, una de les condicions que la CUP vol debatre aquest dissabte per plantejar-se formar part de l'executiu és que es desplegui el procés constituent encara que el Tribunal Constitucional ho suspengui.

Els anticapitalistes també debatran en el si del Grup d'Acció Parlamentària la possibilitat "d'acceptar" un diputat d'una altra formació política -ERC s'hi ha mostrat disposada- per tenir grup parlamentari propi i no compartir grup mixt amb el PP. El partit plantejarà als representants del GAP si accepten aquest diputat "sense cap negociació política ni de contrapartida" o no l'accepten i es constitueixen com a "subgrup" dins el grup mixt. El 2012, ICV va oferir dos diputats als cupaires per poder-se constituir en grup parlamentari propi, però la CUP ho va rebutjar.

Tot i que els cupaires no tenen opcions de tenir algun representant a la mesa del Parlament, la CUP afirma en el document que es debatrà aquest dissabte que hi ha la "possibilitat de formar-ne part dins la majoria republicana que s'hi vol mantenir". Així, els cupaires exposen tres escenaris a escollir: no entrar-hi, entrar-hi sense condicions i formar-ne part amb condicions polítiques. Algunes d'aquestes condicions serien obrir la comissió d'investigació sobre l'1-O que ja es va acordar el 27 d'octubre i també una comissió d'estudi en què es debati com generar "més estructures de sobirania". La CUP apostaria perquè Maria Sirvent o Vidal Aragonès, com a juristes, fossin els que entren a la mesa si els seus òrgans ho aproven. El partit adverteix, però, que si la legislatura serveix per "fer autonomisme", dimitiran de la mesa.